ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной

Готовьтесь блеснуть эрудицией и вновь окунуться в золотую эпоху советского кино. Вам предстоит пройти интересное испытание: всего 5 вопросов, каждый из которых содержит кадр с мужчиной из фильма СССР. Угадайте, к какому фильму относится изображение, выбрав один из трех вариантов ответа под буквами "А", "Б", "В".
Каждая из 5 картинок — это шанс прокрутить в голове историю, которая стоит за образом артиста. После прохождения теста вы увидите правильные ответы и сможете оценить результат. Не упустите возможность пройти тест и мысленно вернуться в советское время, когда кино было поистине великим!
1) Этот фильм СССР имеет название ...
А — Жестокий романс
Б — Первая перчатка
В — Испытание верности
2) На картинке изображен мужчина из советской ленты
...
А — Вокзал для двоих
Б — Белорусский вокзал
В — Вас ожидает гражданка Никонорова
3) Этот кадр относится к кино СССР, которое называется
...
А — Раз на раз не приходится
Б — Берегите мужчин
В — Первое свидание
4) Изображение относится к советской картине ...
А — Жестокий романс
Б — Испытание верности
В — Первый эшелон
5) Этот фильм СССР имеет название ...
А — Двойной обгон
Б — Первая перчатка
В — Берегись автомобиля
Ответы на тест для знатоков советского кино
1) А — Жестокий романс; 2) Б — Белорусский вокзал; 3) В — Первое свидание; 4) В — Первый эшелон; 5) А — Двойной обгон.
Если отвечаете правильно на 5 вопросов
— это повод 5 раз себя похвалить!