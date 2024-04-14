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Воскресенье 14 апреля

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ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной

ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной
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Приглашаем проверить знания и вспомнить любимых героев советского кино. Сможете правильно определить фильм по изображению? Смелее – будем держать кулачки!

Готовьтесь блеснуть эрудицией и вновь окунуться в золотую эпоху советского кино. Вам предстоит пройти интересное испытание: всего 5 вопросов, каждый из которых содержит кадр с мужчиной из фильма СССР. Угадайте, к какому фильму относится изображение, выбрав один из трех вариантов ответа под буквами "А", "Б", "В".

Каждая из 5 картинок — это шанс прокрутить в голове историю, которая стоит за образом артиста. После прохождения теста вы увидите правильные ответы и сможете оценить результат. Не упустите возможность пройти тест и мысленно вернуться в советское время, когда кино было поистине великим!

1) Этот фильм СССР имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — Жестокий романс

Б — Первая перчатка

В — Испытание верности

2) На картинке изображен мужчина из советской ленты ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — Вокзал для двоих

Б — Белорусский вокзал

В — Вас ожидает гражданка Никонорова

3) Этот кадр относится к кино СССР, которое называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — Раз на раз не приходится

Б — Берегите мужчин

В — Первое свидание

4) Изображение относится к советской картине ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — Жестокий романс

Б — Испытание верности

В — Первый эшелон

5) Этот фильм СССР имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — Двойной обгон

Б — Первая перчатка

В — Берегись автомобиля

Ответы на тест для знатоков советского кино

1) А — Жестокий романс; 2) Б — Белорусский вокзал; 3) В — Первое свидание; 4) В — Первый эшелон; 5) А — Двойной обгон.

Если отвечаете правильно на 5 вопросов — это повод 5 раз себя похвалить!

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 13:09
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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