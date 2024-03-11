ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Эти программы, спектакли и выступления видели практически все в Советском Союзе! Сможете ли вы угадать актрис, которые принимали в них участие?

Телевизор в эпоху СССР был чуть ли ни единственным развлечением дома. Поэтому неудивительно, что советский гражданин знал почти наизусть всех актеров, актрис, ведущих и других публичных личностей, которые выступали на экранах ТВ. Предлагаем вам пройти тест на знание актрис, которые мелькали по советскому телевидению в популярных передачах. Готовы?





1. Эта актриса сыграла в известном фильме режиссера Эльдара Рязанова. Ее роль выглядела несколько трагично, так как она была отвергнута своей первой любовью. Как зовут эту актрису?

а) Барбара Брыльска;

б) Елена Кондулайнен;

в) Светлана Немоляева.





2. Эта актриса сыграла в культовом фильме Сергея Бодрова. Однако ее карьера началась еще с советского театра и кино, а также с советского телевидения. Кто это?

а) Инна Чурикова;

б) Лия Ахеджакова;

в) Татьяна Васильева.





3. Эту прекрасную актрису все помнят по фильму Георгия Данелия о сантехнике 4-го разряда, в которого была влюблена главная героиня. Именно ее сыграла эта актриса. Как ее зовут?

а) Евгения Симонова;

б) Наталья Варлей;

в) Ольга Дроздова.





4. Эта актриса служила в театре Ленком и снялась в большом количестве фильмов. Ее кинодебют случился в роли Марфушеньки-душеньки из известной сказки. Кто это?





а) Ирина Мирошниченко;

б) Наталья Селезнева;

в) Инна Чурикова.





5. Эта актриса очень хорошо поет. В фильме, который ей принес первую известность, она спела песню "Спасибо, жизнь". Как зовут любимицу зрителей?

а) Ирина Муравьева;

б) Алиса Фрейндлих;

в) Светлана Дружинина.





Правильные ответы: 1в, 2в, 3а, 4в, 5а.