Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией

Состояние Губина ухудшилось Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с паройТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцемТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов?Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенкомТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Лента новостей

Вторник 7 мая

10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориза и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией

Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией
85

Актриса Мирослава Карпович стала объектом обсуждений в сети из-за неожиданного появления с младенцем на курорте. Не состоявшая в браке и не публиковавшая подробности о своей личной жизни актриса вызвала интерес у публики.

Два года назад Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным, что привлекло внимание публики. Однако их отношения завершились неудачно, и после этого актриса предпочла сохранить свою личную жизнь в тайне, появляясь в общественных местах одна.

Фотографии, на которых Карпович демонстрирует свою радость, гуляя с младенцем на курорте, вызвали много вопросов у фанатов. Однако выяснилось, что ребенок на самом деле является племянницей актрисы, дочерью ее младшей сестры. Девочку назвали Радой, и это событие принесло радость всей семье.

Мирослава Карпович, по словам бывшего партнера Павла Прилучного, отлично ладит с детьми, включая детей своего экс-партнера. Это свидетельствует о ее добром сердце и способности находить общий язык с малышами. Подписав фотографии со своей племянницей как "первая встреча", Мирослава поделилась радостью этого момента.

Мирослава Карпович. Фото: соцсети

Неожиданное появление Мирославы Карпович с младенцем на курорте оказалось радостным семейным событием. Оно привело к новым эмоциям и радостям как для актрисы, так и для ее близких.

Ранее ходили слухи о том, что Карпович никак не может забыть некогда любимого Прилучного. В свое время звезда сама отбила коллегу по цеху, став одной из причиной разрушения его семьи – по крайней мере, об этом поговаривали в окружении артистов.

ДНИ в Telegram

7 мая 2024, 10:19
Мирослава Карпович. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств
Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

Псориза и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики

Псориза и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики
Для многих образ Аллы Пугачевой ассоциируется с шикарной копной рыжих волос. Но вот уже почти тридцать лет она скрывает свои настоящие волосы под париками. Объемные волосы певица носила в конце 1970-х.

"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену

"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену
Актер Виктор Немец выразил уверенность в том, что Михаил Ефремов, несмотря на свои недавние трудности и осуждение, сможет вернуться на сцену. И это будет на более высоком уровне. Немец, который снимался с Ефремовым в сериале "Полет", поделился своим мнением о таланте коллеги и убежденности в его будущем успехе.

"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом

"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом
Ксения Собчак поделилась интересной историей о своих свадьбах. После шести лет брака с Максимом Виторганом журналистка призналась в своих желаниях. Несмотря на развод, Собчак и Виторган сохранили дружеские отношения.

Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша

Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша
После инцидента с дракой в отеле певица Бритни Спирс оказалась в центре скандала. Поведение певицы привлекло внимание общественности и СМИ. Близкие и друзья знаменитости выразили серьезные опасения относительно ее благополучия и психического состояния.

Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей

Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей
Певица Шакира вновь стала объектом внимания публики. Ажиотаж появился после того, как ее новый роман с актером Люсьеном Лависконтом стал предметом разговоров. Связь между артисткой и актером, по слухам, началась после съемок видеоклипа "Puntería", в котором они оба приняли участие.

Выбор читателей

06/05ПндСостояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06/05ПндЦелый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 05/05ВскИрина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 06/05ПндСложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 06/05ПндВскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 06/05ПндТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова!