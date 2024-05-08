В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью

Наследница поп-дивы повзрослела на глазах. Неужели теперь все можно?

У одних — хлеб черствый, у звезд — бриллианты мелкие. Поэтому вопрос, почему ребенок артистки вырос таким, кажется риторическим, но также и важным. Дочка исполнительницы песен "Танцуй, Россия!!!", "Жениха хотела", "Невеста", "Дочка", "Хулиганка" отличается от многих. Совпадение или нет? Глюкоза вырастила: невесту, хулиганку, которая даже жениха(!) нашла больше одного года назад, когда ей было 15.

А сегодня, 8/05/2024 года, Лидия Чистякова отмечает "свой" день. В праздник 17-летия девушка закатила скандал с нецензурной бранью в Telegram. Персона в 17 такая важная+подкачала риторика.

"Я родилась 8 мая, для того чтобы делать крутые посиделки на улице и у костра в свой день рождения. Синоптики, или кто там за погоду отвечает, идите на***, на***, на*** и в *** (орган женщины, — Прим. ред.). Почему, за что? Почему? Ладно, у нас есть домик и шатер, как и 2-метровый костер. Но все же", — так хулиганистая именинница отличилась.

Вот так дочь! Просто песня! Ай да Глюкоза! Россия попала круто — взрастила вместе с певицей бриллиант! Мелкое неудобство у ребенка — нет, ну дела, звезды совпали! Еще и вопросы у нее к синоптикам... Отлично!

Куда-то почему-то подростки... катятся... Кем становится бывший ребенок? Чадо Глюк’oZы уже зарабатывает на хлеб. В семье таланта 2: она и мама. Обе танцуют; звезды поют песни. Все же стоит отметить, что нравятся многим! Стремятся к большему! Также, если кому и надо повторять 2 раза, то не Лидии! Она важно идет вперед, работает — 24/7, и не одна! В Telegram, и в жизни еще распогодится: у девочки есть жених; она звезда-невеста! Как ни крути, а все же, не будьте черствыми!