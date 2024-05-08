В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью

Состояние Губина ухудшилось Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с паройТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцемТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов?Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенкомТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Лента новостей

Среда 8 мая

19:54В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью 17:46С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30% 17:17Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство 14:20Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ 12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью

В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью
114

Наследница поп-дивы повзрослела на глазах. Неужели теперь все можно?

У одних — хлеб черствый, у звезд — бриллианты мелкие. Поэтому вопрос, почему ребенок артистки вырос таким, кажется риторическим, но также и важным. Дочка исполнительницы песен "Танцуй, Россия!!!", "Жениха хотела", "Невеста", "Дочка", "Хулиганка" отличается от многих. Совпадение или нет? Глюкоза вырастила: невесту, хулиганку, которая даже жениха(!) нашла больше одного года назад, когда ей было 15.

А сегодня, 8/05/2024 года, Лидия Чистякова отмечает "свой" день. В праздник 17-летия девушка закатила скандал с нецензурной бранью в Telegram. Персона в 17 такая важная+подкачала риторика.

"Я родилась 8 мая, для того чтобы делать крутые посиделки на улице и у костра в свой день рождения. Синоптики, или кто там за погоду отвечает, идите на***, на***, на*** и в *** (орган женщины, — Прим. ред.). Почему, за что? Почему? Ладно, у нас есть домик и шатер, как и 2-метровый костер. Но все же", — так хулиганистая именинница отличилась.

Вот так дочь! Просто песня! Ай да Глюкоза! Россия попала круто — взрастила вместе с певицей бриллиант! Мелкое неудобство у ребенка — нет, ну дела, звезды совпали! Еще и вопросы у нее к синоптикам... Отлично!

Куда-то почему-то подростки... катятся... Кем становится бывший ребенок? Чадо Глюк’oZы уже зарабатывает на хлеб. В семье таланта 2: она и мама. Обе танцуют; звезды поют песни. Все же стоит отметить, что нравятся многим! Стремятся к большему! Также, если кому и надо повторять 2 раза, то не Лидии! Она важно идет вперед, работает — 24/7, и не одна! В Telegram, и в жизни еще распогодится: у девочки есть жених; она звезда-невеста! Как ни крути, а все же, не будьте черствыми!

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 19:54
Коллаж: "Дни.ру". Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Telegram/@raydlayshei✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации

"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ
"В бой идут одни 'старики'" является классикой советского кинематографа, который вошел в золотой фонд отечественного кино. Премьера этой военной драмы состоялась 12 августа 1974 года. Кинолента Леонида Быкова поразила зрителей не только своей атмосферой и актерским мастерством, но и глубокими моральными и психологическими аспектами.

Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа

Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа
Ольга Бузова сделала откровенное признание о начале своей карьеры на телевидении. В преддверии своего 20-летия работы на ТВ известная как певица и телеведущая заявила, что она выходец из народа. Читателей "Комсомольской правды" назвали Ольгу Бузову лучшей телеведущей 2023 года.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу
Канье Уэст готовится к выступлению в Москве. Концерт скандально известного рэпера состоится в его день рождения 8 июня на стадионе "Лужники". По информации источника, Канье прибудет в Москву вместе со своей женой Бьянкой Цензори.

Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе

Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе
В начале апреля певица Саша Савельева вернулась в Москву. По сети сразу начали распространяться слухи о возможном разводе с ее мужем Кириллом Сафоновым. Пользователи Сети указывали на то, что на этот раз Саша прилетела не одна, а вместе со своим сыном Леоном, который теперь живет с ней в Москве.

Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса

Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса
Павел Прилучный и Агата Муцениеце оказались в центре внимания из-за судебного разбирательства. Речь идет об алиментах на своих детей. После того как суд обязал Прилучного отдавать часть своих доходов на содержание детей, актер решил апеллировать это решение, считая его несправедливым и необоснованным.

Выбор читателей

07/05ВтрТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 07/05ВтрСтало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 06/05ПндЗвезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 07/05ВтрОрбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 08/05СрдНе стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 07/05Втр"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену