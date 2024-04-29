ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

Как снимали раньше кино — уже не снимают. Как танцевали раньше — уже не танцуют. Словом, хочется все вернуть. Но как? Именно сегодня, 29 апреля, весь мир отмечает Международный день танца, а советское кино живет вечно! Давайте мысленно вернемся в ту самую эпоху, когда у народа все получалось на 5 баллов. Отгадайте фильм СССР по кадру с танцем.
Чтобы зацепиться за счастливые мгновения прошлого, посмотрите 6 кадров из кино СССР, на каждом из них танцует как минимум 1 человек. Определите названия 6 кинолент СССР по картинке, выбрав 1 пункт из 5 вариантов ответа с обозначениями "а", "б", "в", "г", "д".
По 1 кадру из фильма СССР непросто справиться с задачей на 5+, но самые преданные фанаты кинематографа СССР сразу узнают все 6 работ. Верим, что вы справитесь на 100 баллов и дадите на 100% правильные ответы.
1) Эта лента СССР носит название ...
а — "Карнавальная ночь"
б — "Любовь и голуби"
в — "Вокзал для двоих"
г — "Пять вечеров"
д — "Афоня"
2) Здесь изображена пара из советского фильма ...
а — "Служебный роман"
б — "Вокзал для двоих"
в — "Девчата"
г — "Москва слезам не верит"
д — "Кавказская пленница"
3) Этот снимок с Леонидом Куравлевым относится к ленте "Мосфильма" ...
а — "Иван Васильевич меняет профессию"
б — "Золотой теленок"
в — "Самая обаятельная и привлекательная"
г — "Ширли-мырли"
д — "Живет такой парень"
4) Изображение относится к советскому кино "Мосфильма" ...
а — "Любовь и голуби"
б — "Двенадцать стульев"
в — "Карнавальная ночь"
г — "Кавказская пленница"
д — "Вокзал для двоих"
5) Данный фильм СССР имеет название ...
а — "Служебный роман"
б — "Ширли-мырли"
в — "Бриллиантовая рука"
г — "Джентльмены удачи"
д — "Обыкновенное чудо"
6) Эта лента СССР носит название ...
а — "Карнавальная ночь"
б — "Любовь и голуби"
в — "Вокзал для двоих"
г — "Пять вечеров"
д — "Афоня"
Тест успешно завершен. Посмотрите правильные ответы:
1) б — "Любовь и голуби"; 2) г — "Москва слезам не верит"; 3) а — "Иван Васильевич меняет профессию"; 4) б — "Двенадцать стульев"; 5) в — "Бриллиантовая рука"; 6) д — "Афоня".
Проанализируйте результат теста. Узнали 6 фильмов по 6 кадрам? Превосходно!
А если допущены ошибки, попробуйте пройти тест заново.