Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу

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Среда 8 мая

12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии
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Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу
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Канье Уэст готовится к выступлению в Москве. Концерт скандально известного рэпера состоится в его день рождения 8 июня на стадионе "Лужники".

По информации источника, Канье прибудет в Москву вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Переговоры о выступлении шли более года, и главным желанием исполнителя было не только дать крутой концерт, но и отметить свое 47-летие в столице.

Стоит отметить, что последнее время публика активно обсуждает эксцентричные наряды Бьянки Цензори, супруги музыканта. Молодая звезда предпочитает вызывающий стиль, выходя на улицу в нестандартных образах. Ее выбор вызывает раздельные мнения: некоторые поддерживают ее самовыражение, другие беспокоятся за необычный образ жизни.

Близкие к семье Цензори высказывают опасения по поводу откровенности нарядов Бьянки и ее публичного образа. Отец Бьянки, Лео, хочет обсудить этот вопрос с Канье, задаваясь вопросом о том, как бы тот поступил, если бы его дочери оказались в подобной ситуации. Он выражает беспокойство по поводу защиты дочери и ее отношений с семьей.

У Канье Уэста за плечами семилетний брак с Ким Кардашьян, который завершился разводом. В прошлом Ким помогала рэперу справляться с психологическими проблемами. Сейчас же близкие отмечают изменения в его состоянии и заботятся о его здоровье.

Предстоящее выступление Канье Уэста в Москве обещает быть одним из самых заметных событий за последние годы. Наверняка оно вызовет дополнительный интерес к личной жизни артиста и его супруги, ставшей объектом обсуждений и раздельных мнений публики.

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 10:33
Канье Уэст. Изображение сгенерировано нейросетью Stable Diffusion
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