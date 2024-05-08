Канье Уэст готовится к выступлению в Москве. Концерт скандально известного рэпера состоится в его день рождения 8 июня на стадионе "Лужники".



По информации источника, Канье прибудет в Москву вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Переговоры о выступлении шли более года, и главным желанием исполнителя было не только дать крутой концерт, но и отметить свое 47-летие в столице.

Стоит отметить, что последнее время публика активно обсуждает эксцентричные наряды Бьянки Цензори, супруги музыканта. Молодая звезда предпочитает вызывающий стиль, выходя на улицу в нестандартных образах. Ее выбор вызывает раздельные мнения: некоторые поддерживают ее самовыражение, другие беспокоятся за необычный образ жизни.

Близкие к семье Цензори высказывают опасения по поводу откровенности нарядов Бьянки и ее публичного образа. Отец Бьянки, Лео, хочет обсудить этот вопрос с Канье, задаваясь вопросом о том, как бы тот поступил, если бы его дочери оказались в подобной ситуации. Он выражает беспокойство по поводу защиты дочери и ее отношений с семьей.

У Канье Уэста за плечами семилетний брак с Ким Кардашьян, который завершился разводом. В прошлом Ким помогала рэперу справляться с психологическими проблемами. Сейчас же близкие отмечают изменения в его состоянии и заботятся о его здоровье.



Предстоящее выступление Канье Уэста в Москве обещает быть одним из самых заметных событий за последние годы. Наверняка оно вызовет дополнительный интерес к личной жизни артиста и его супруги, ставшей объектом обсуждений и раздельных мнений публики.

