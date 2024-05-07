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Вторник 7 мая

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"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну

"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну
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После развода с Кристиной Асмус знаменитого юмориста захлестнули перемены. Последние новости шоу-бизнеса посвящены его личной жизни.

В конце июня 2013 года комик, пародист, ведущий Харламов женился на актрисе, модели, спортсменке Асмус, но спустя восемь лет пара решила расстаться. В конце сентября 2020 года состоялся развод, хотя бывшие супруги решили оставаться мирными соседями, близкими коллегами, товарищами по несчастью и любящими родителями для своей общей дочери Насти. Дни в статусах экс-мужа и экс-жены они вновь проводили под одной крышей, пока к ним не присоединилась еще одна особа — Катерина Ковальчук.

Коллаж: Дни.ру. Фото: соцсети Катерины Ковальчук

В середине июня 2021 года скандалист Харламов впервые вывел в свет свою новую любовь, которой было всего двадцать восемь. Артистка Ковальчук не скрывала, что с экс-партнером модели Асмус завязала близкие отношения. И даже терпела лишнюю соседку рядом с любящим бойфрендом.

Когда Анастасии исполнилось восемь в январе 2021 года, поговаривали, что комик Харламов и актриса Асмус воссоединились, поскольку состоялся их совместный поход в кинотеатр. Далее комедиант и сердцеед удивлял новыми сюрпризами: стал встречаться, общаться, миловаться на публике с зазнобой Ковальчук. Однако родившийся двадцать восьмого февраля пародист Харламов никак решался выбрать из двух женщин и остановиться на одной даме. Это продолжалось и в 2023 году.

Говорят, семь раз отмерь — один раз отрежь, но ведущему Харламову мерить лучше восемь. В начале мая 2024 года СМИ объявили о помолвке Гарика с Катериной, которой исполнился тридцать один год. Стали поговаривать: неужели после развода со спортсменкой Асмус сердцеед Харламов задумал жениться снова?

Коллаж: Дни.ру. Фото: соцсети Гарика Харламова

Ясно одно: союз комедианта с новой зазнобой не простой. О важном в эти дни заговорила в беседе с "Комсомольской правдой" астролог Юлия Гикис. "В такой паре обладатель солнца, то есть Гарик, страдает, а обладатель черной луны (Екатерина) – нет", — удивила эксперт новой информацией накануне восьмого мая.

Специалист и журналисты на всю страну обнародовали зависимость Харламова от Ковальчук: их будущий возможный брак — кармический. Эксперт Гикис отметила, что в прошлой жизни ведущий и артистка могли быть супругами, как одно целое, потому что этим двоим хорошо вместе.

ДНИ в Telegram

7 мая 2024, 22:58
Коллаж: Дни.ру. Фото: соцсети Гарика Харламова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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