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Среда 8 мая

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Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса

Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце оказались в центре внимания из-за судебного разбирательства. Речь идет об алиментах на своих детей.

После того как суд обязал Прилучного отдавать часть своих доходов на содержание детей, актер решил апеллировать это решение, считая его несправедливым и необоснованным. На фоне судебных тяжб сам Павел наслаждается отдыхом на Сейшельских островах в компании своей молодой жены Зепюр Брутян.

Зепюр устроила для мужа сюрприз и втайне от него организовала эту поездку. Пока муж и его новая жена наслаждаются роскошным отдыхом в пятизвездочном отеле на острове Маэ, судебное дело продолжает развиваться.

Социальные сети стали площадкой для выражения точек зрения обеих сторон. Агата Муцениеце обозначила свое сожаление по поводу необходимости судиться за финансовую поддержку детей и обвинила экс-супруга в жадности. Она также упомянула, что новая жена Прилучного пытается уменьшить размер алиментов.

Ситуация, в которой актер Павел Прилучный оспаривает судебное решение, а его жена устраивает романтический отдых, по-прежнему вызывает широкий интерес у общественности и поднимает вопросы о справедливости, ответственности перед детьми и личных ценностях. Все эти аспекты делают данную историю яркой и обсуждаемой.

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 08:49
Павел Прилучный. Фото: соцсети
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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