Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде

Меган Маркл оказалась под острым взглядом общественности из-за неудачных проектов. Их супруга принца Гарри пыталась реализовать в Голливуде.



Инсайдер, выступивший с откровениями в интервью для издания In Touch, поделился информацией о том, что Маркл столкнулась с критикой из-за своей неспособности успешно завершать начатые дела. Один из проектов Меган — подкаст на платформе Lemonada Media — был отложен на следующий год из-за того, что контент от герцогини так и не был предоставлен.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что ее поведение вызвало недовольство в компании. Согласно инсайдеру, Меган стала объектом насмешек в Голливуде из-за своей жадности и стремления ко всему сразу, что приводит к негативным последствиям.

Контракт Меган с Netflix также вызвал недовольство Lemonada Media, которая опасается, что работа герцогини с этим стриминговым сервисом может затмить их собственный проект. Источник отметил, что Меган явно ставит работу с Netflix на первое место, игнорируя другие обязательства.

Бренд American Riviera Orchard, запущенный Меган Маркл, представлен широким ассортиментом товаров, но на данный момент в продажу поступил только апельсиновый джем. Несмотря на громкое объявление о старте проекта, его реализация пока оставляет желать лучшего.

Источник также отметил, что проекты Меган не вызывают восторга у звезд шоу-бизнеса и членов королевской семьи. Они считают, что успех требует усилий и труда, чего, по их мнению, Меган не приложила достаточно.

Судя по словам инсайдера, после серии неудачных проектов Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны знаменитостей и членов королевской семьи. Возможно, это будет для нее уроком, ведь успех приходит лишь тогда, когда к нему приложены настоящие усилия и труд.