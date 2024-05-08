Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной

Появились новости: одна из звезд советского кинематографа, которая прославилась двумя яркими ролями в двух картинах СССР, ушла навсегда.



Не стало заслуженной артистки РСФСР Галины Адаскиной — ее называли легендарной, передает Российская государственная цирковая компания.

Одна из актрис, появившаяся в двух советских фильмах "Человек в зеленой перчатке" и "Цирк зажигает они", ушла неожиданно. Известная артистка страны Галина Адаскина ушла 5 мая 2024 года в возрасте 95 лет. Причины случившегося не называют. Ушедшая Галина Адаскина стала не только актрисой кино СССР, но и мастером советского цирка, режиссером цирковых программ СССР.

Она окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), получила статус выпускницы ГУЦИ, после чего стала прославлять ГУЦИ в звании ассистентки народного артиста РСФСР Эмиля Кио. Ушедшая актриса является исполнительницей таких трюков на цирковом снаряде, каких не делала ни одна советская гимнастка.

Ушедшая артистка Галина Адаскина родилась 23 сентября 1928 года. Свою карьеру в кино она начала в 1967 году, исполняя роль в ленте СССР "Человек в зеленой перчатке" режиссера Николая Экка, который в 1973-м получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ушедшая 5 числа Галина Адаскина гастролировала в не менее 5 зарубежных странах Австрии, Японии, ФРГ, Венгрии, Румынии. Всего ушедшая Галина Адаскина исполнила две роли одной только воздушной гимнастки в советских картинах, но при этом ушедшая звезда появляется в разных проектах СССР — в драме и в музыкальной комедии. Вторым советским фильмом с ее участием стала легендарная работа 1972 года. Она называется "Цирк зажигает огни".

По сюжету музыкального телефильма СССР, в городе гастролируют два цирка: СССР и Италии. Актриса Галина Адаскина исполнила в нем роль второго плана, но на 5 с плюсом. Роли первого плана получили следующие: Галина Орлова в роли Глории, Александр Голобородько в роли Андрея Бакланова (роль озвучил Василий Лановой), Ела Санько в роли Галины, Всеволод Абдулов в роли Кости, Элеонора Шашкова в роли Шевелевой, Александр Барушной в роли Розетти (роль озвучил Евгений Весник), Владимир Этуш в роли графа, Людмила Гурченко в роли Лолиты и другие.

