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Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной

Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной
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Появились новости: одна из звезд советского кинематографа, которая прославилась двумя яркими ролями в двух картинах СССР, ушла навсегда.

Не стало заслуженной артистки РСФСР Галины Адаскиной — ее называли легендарной, передает Российская государственная цирковая компания.

Одна из актрис, появившаяся в двух советских фильмах "Человек в зеленой перчатке" и "Цирк зажигает они", ушла неожиданно. Известная артистка страны Галина Адаскина ушла 5 мая 2024 года в возрасте 95 лет. Причины случившегося не называют. Ушедшая Галина Адаскина стала не только актрисой кино СССР, но и мастером советского цирка, режиссером цирковых программ СССР.

Она окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), получила статус выпускницы ГУЦИ, после чего стала прославлять ГУЦИ в звании ассистентки народного артиста РСФСР Эмиля Кио. Ушедшая актриса является исполнительницей таких трюков на цирковом снаряде, каких не делала ни одна советская гимнастка.

Кадр из фильма "Цирк зажигает огни" (1972) / Youtube

Ушедшая артистка Галина Адаскина родилась 23 сентября 1928 года. Свою карьеру в кино она начала в 1967 году, исполняя роль в ленте СССР "Человек в зеленой перчатке" режиссера Николая Экка, который в 1973-м получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ушедшая 5 числа Галина Адаскина гастролировала в не менее 5 зарубежных странах Австрии, Японии, ФРГ, Венгрии, Румынии. Всего ушедшая Галина Адаскина исполнила две роли одной только воздушной гимнастки в советских картинах, но при этом ушедшая звезда появляется в разных проектах СССР — в драме и в музыкальной комедии. Вторым советским фильмом с ее участием стала легендарная работа 1972 года. Она называется "Цирк зажигает огни".

Кадр из фильма "Цирк зажигает огни" (1972) / Youtube

По сюжету музыкального телефильма СССР, в городе гастролируют два цирка: СССР и Италии. Актриса Галина Адаскина исполнила в нем роль второго плана, но на 5 с плюсом. Роли первого плана получили следующие: Галина Орлова в роли Глории, Александр Голобородько в роли Андрея Бакланова (роль озвучил Василий Лановой), Ела Санько в роли Галины, Всеволод Абдулов в роли Кости, Элеонора Шашкова в роли Шевелевой, Александр Барушной в роли Розетти (роль озвучил Евгений Весник), Владимир Этуш в роли графа, Людмила Гурченко в роли Лолиты и другие.

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8 мая 2024, 01:02
Фото: Siripoom / pixabay.com
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