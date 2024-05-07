Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино

Псориза и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики

Для многих образ Аллы Пугачевой ассоциируется с шикарной копной рыжих волос. Но вот уже почти тридцать лет она скрывает свои настоящие волосы под париками. Объемные волосы певица носила в конце 1970-х.