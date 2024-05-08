Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе

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Среда 8 мая

12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии
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Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе

Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе
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В начале апреля певица Саша Савельева вернулась в Москву. По сети сразу начали распространяться слухи о возможном разводе с ее мужем Кириллом Сафоновым.

Пользователи Сети указывали на то, что на этот раз Саша прилетела не одна, а вместе со своим сыном Леоном, который теперь живет с ней в Москве. Певица активно занялась работой и записью новых песен, пытаясь вернуться в творческую жизнь.

Сам Кирилл Сафонов находился сначала в Израиле, а затем отправился в Италию, где прогуливался по улочкам Венеции в компании старшей дочери. Несмотря на слухи о разводе, 17 апреля Саша поздравила мужа с 14-й годовщиной их совместной жизни, что может свидетельствовать об отсутствии планов на разрыв отношений.

Саша Савельева слухи о разводе по-прежнему игнорирует, отмечая, что это странно и не хотела бы обсуждать эту тему. Супруги обосновались в Тель-Авиве, где много лет проживает семья Кирилла. Однако переезд в Израиль был вызван обязательствами и семейными обстоятельствами, включая борьбу с алкоголизмом первой жены Кирилла, которая позднее умерла от этого заболевания.

Кирилл Сафонов пережил трудные моменты в своей жизни, но нашел новую любовь в лице Саши Савельевой, с которой они недавно отметили свадьбу. Все эти слухи и обстоятельства создают интересную красочную картину жизни популярной пары и вызывают широкий резонанс у публики.

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 10:13
Саша Савельева. Фото: соцсети
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.
Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений.
скандально известный режиссер Валерия Гай Германика оценила работу Кирилла Сафонова.
Солисты группы "Корни" порезвились с мыльными пузырями.
Влад Топалов.
Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
"Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Актриса Елена Захарова.
Алексей Кабанов с красавицей-женой.

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