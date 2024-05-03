Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов?

Цель теста – развлечь и повысить интерес к советскому кино, а справятся с ним на 100% лишь избранные кинолюбители! Неоднократно смотрели классику СССР? Покажите максимальный результат!



Советское кино – это историческая ценность нашей культуры, это шедевры о простом человеческом счастье. Исследования показывают, что картины минувшей эпохи отличаются неподкупной искренностью и простотой, именно поэтому всегда находят своего зрителя.

Давайте проверим, можно ли вас назвать профессионалом в знании кино СССР! Приготовьтесь вспомнить любимые фильмы с уникальным тестом опытной команды "Дни.ру"!

Как проходить тест

Вам нужно ответить на 7 вопросов, которые связаны с популярными фильмами советской эпохи. Ваша задача – выбрать 1 верный ответ из 4 предложенных вариантов: "а", "б", "в", "г".

Тест составлен с учетом глубокого знания кинематографа СССР, его истории, знаковых фильмов, артистов и режиссеров. Информация собрана из достоверных источников, включая энциклопедии, архивы и интервью с экспертами.



Готовы? Тогда начинаем!

1. "Бабу Ягу со стороны брать не будем – воспитаем в своем коллективе". Из какой ленты СССР эта фраза?

а) "Подкидыш"

б) "Карнавальная ночь"

в) "Повар и певица"

г) "Свадьба в Малиновке"

2. В какой картине СССР звучит песня со словами "Есть только миг между прошлым и будущим..."?

а) "Гусарская баллада"

б) "Тихий Дон"

в) "Земля Санникова"

г) "Иван Бровкин на целине"

3. Какую стрижку носит героиня Елены Сафоновой в фильме СССР "Зимняя вишня"(1985)?

а) Сессон

б) Гаврош

в) Аврора

г) Пикси

4. Какому животному посвящен сюжет советской киноленты "Король Манежа" (1969)?

а) Медведь

б) Тигр

в) Собака

г) Дикобраз

5. В каком городе снимали фильм СССР "Женитьба Бальзаминова"(1964)?

а) Абакан

б) Суздаль

в) Миллерово

г) Куйбышев

6. В какой из этих советских кинокартин снялась Яна Поплавская?

а) "Васса"

б) "Золотой мед"

в) "Старики-разбойники"

г) "Двенадцать стульев"

7. Какой режиссер снял фильм СССР "Мы из джаза" (1983)?

а) Эльдар Рязанов

б) Леонид Гайдай

в) Карен Шахназаров

г) Андрей Тарковский

Ответы на тест для любителей кино СССР

б — "Карнавальная ночь" в — "Земля Санникова" г — Пикси а — Медведь б — Суздаль а — "Васса" в — Карен Шахназаров





Если у вас 6-7 правильных ответов — поздравляем! Вы заслуживаете еще больше тестов от команды "Дни.ру", которые можно пройти на нашем сайте.

