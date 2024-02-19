Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы

Представляем подборку советских фильмов 1924 года: от "Аэлиты" до "Необычайных приключений мистера Веста в стране большевиков".

Что снимали и что смотрели тогда? Смотрим 100-летние советские фильмы вместе с редакцией "Дни.ру"!

АЭЛИТА

Советский фильм основан на произведении Алексея Толстого, в котором описываются приключения землян на Марс. Инженер с Земли пробуждает чувства у Аэлиты, дочери правителя марсианского государства. Помимо любовной истории в произведении прослеживается социально-политическая линия жизни людей на "красной планете".

СТАЧКА

Советский фильм погружает зрителя в эпоху революционных событий, в центре которого — забастовка на одном из ведущих промышленных предприятий. Во время протеста произошло трагическое происшествие: один из сотрудников, которого несправедливо обвинили в краже, покончил с жизнью.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

Пожилой швейцар, одетый в ливрею, чувствовал гордость за свою службу в отеле "Атлантик", где он пользовался уважением среди состоятельных гостей, близких и соседей. Управляющий перевел его на позицию прислужника в уборной. В отчаянной попытке сохранить лицо, он украл свою прежнюю форму, надеясь скрыть унизительное положение, но разве это возможно?

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ

В центре сюжетной линии советского фильма 1924 года стоит Мистер Вест, американский буржуа. Главный герой решает отправиться в Советский Союз. Несмотря на предостережения своих близких, которые боятся за его благополучие из-за тревожных сообщений в американской прессе о СССР, он все равно решает принять этот вызов.