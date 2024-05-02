"Дни.ру" приглашают вас в увлекательное путешествие по картинам советского кино, в которых снялись дети и оставили след в истории отечественного кинематографа. Готовы? Начинаем!

Ленты советского производства не только запоминали наизусть. Люди изучали мимику, стиль, жесты, характер и поступки героев кино СССР вплоть до мелочей. Одни — разглядывали статных женщин, которые выглядят 5 баллов. Вторые — присматривались к мужчинам, которые попадают в передряги по 5 раз в день. А третьи — анализировали роли самых юных артистов кинематографа в возрасте от 5 лет и даже младше.

Говорят, чем старше человек — тем мудрее. Но стоит какому-то умнику хоть 1 раз взглянуть на лица детей в картинах СССР — как все 5 основных органов чувств заставляют его умиляться. Пройдите тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком. Докажите, что знаете киноленты на оценку 5.

А ведь в советских фильмах достаточно часто были задействованы мальчики и девочки. И каждый персонаж вносил свою лепту в удивительные истории. Сможете понять по 1 кадру, как называется шедевр СССР и восстановить в памяти все 5 сюжетов?

Спешите пройти тест, если знаете советский кинематограф как свои 5 пальцев. Только настоящие знатоки кино смогут дать 5 правильных ответов и получить максимальный результат! Вы 1 из них?

Вопросы теста

1. Эта маленькая актриса сыграла в фильме СССР под названием ...

а) "Учитель музыки" (Азербайджанфильм)



б) "Приключения Электроника" (Одесская киностудия)

в) "Мэри Поппинс, до свидания" (Мосфильм)

г) "Золотые рога" ( Киностудия Горького)

2. Этот юный талант исполнил роль в советском кино ...

а) "Остров Сокровищ" (Ленфильм)

б) "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (Одесская киностудия)

в) "Мачеха" (Мосфильм)

г) "Тихие троечники" (Беларусьфильм)

3. Эта чудесная особа появилась в ленте СССР ...

а) "Золушка" (Ленфильм)



б) "Петька в космосе" (Одесская киностудия)

в) "Приключения Буратино" (Беларусьфильм)



г) "Варвара краса, длинная коса" (Киностудия Горького)

4. Этот чудесный мальчуган из советского фильма под названием ...

а) "Фантазии Веснухина" (Одесская киностудия)



б) "Гостья из будущего" (Киностудия Горького)

в) "Волчонок среди людей" (Мосфильм)

г) "Старик Хоттабыч" (Ленфильм)

5. Это милое создание старалось для зрителей СССР в работе ...

а) "Незнайка с нашего двора" (Одесская киностудия)

б) "Трое в лодке, не считая собаки" (Ленфильм)

в) "Волшебная лампа Алладина" (Киностудия Горького)

г) "Кыш и Двапортфеля" (Мосфильм)



Правильные ответы на тест:

1 — б (Приключения Электроника)

2 — а (Остров Сокровищ)

3 — в (Приключения Буратино)

4 — б (Гостья из будущего)

5 — г (Кыш и Двапортфеля)

Есть ошибка? Пройдите тест снова. Да прибудет с вами удача!