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Четверг 2 мая

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Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком
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"Дни.ру" приглашают вас в увлекательное путешествие по картинам советского кино, в которых снялись дети и оставили след в истории отечественного кинематографа. Готовы? Начинаем!

Ленты советского производства не только запоминали наизусть. Люди изучали мимику, стиль, жесты, характер и поступки героев кино СССР вплоть до мелочей. Одни — разглядывали статных женщин, которые выглядят 5 баллов. Вторые — присматривались к мужчинам, которые попадают в передряги по 5 раз в день. А третьи — анализировали роли самых юных артистов кинематографа в возрасте от 5 лет и даже младше.

Говорят, чем старше человек — тем мудрее. Но стоит какому-то умнику хоть 1 раз взглянуть на лица детей в картинах СССР — как все 5 основных органов чувств заставляют его умиляться. Пройдите тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком. Докажите, что знаете киноленты на оценку 5.

А ведь в советских фильмах достаточно часто были задействованы мальчики и девочки. И каждый персонаж вносил свою лепту в удивительные истории. Сможете понять по 1 кадру, как называется шедевр СССР и восстановить в памяти все 5 сюжетов?

Спешите пройти тест, если знаете советский кинематограф как свои 5 пальцев. Только настоящие знатоки кино смогут дать 5 правильных ответов и получить максимальный результат! Вы 1 из них?

Вопросы теста

1. Эта маленькая актриса сыграла в фильме СССР под названием ...

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

а) "Учитель музыки" (Азербайджанфильм)

б) "Приключения Электроника" (Одесская киностудия)

в) "Мэри Поппинс, до свидания" (Мосфильм)

г) "Золотые рога" ( Киностудия Горького)

2. Этот юный талант исполнил роль в советском кино ...

Кадр YouTube / @5TVRussia

а) "Остров Сокровищ" (Ленфильм)

б) "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (Одесская киностудия)

в) "Мачеха" (Мосфильм)

г) "Тихие троечники" (Беларусьфильм)

3. Эта чудесная особа появилась в ленте СССР ...

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) "Золушка" (Ленфильм)

б) "Петька в космосе" (Одесская киностудия)

в) "Приключения Буратино" (Беларусьфильм)

г) "Варвара краса, длинная коса" (Киностудия Горького)

4. Этот чудесный мальчуган из советского фильма под названием ...

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а) "Фантазии Веснухина" (Одесская киностудия)

б) "Гостья из будущего" (Киностудия Горького)

в) "Волчонок среди людей" (Мосфильм)

г) "Старик Хоттабыч" (Ленфильм)

5. Это милое создание старалось для зрителей СССР в работе ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Незнайка с нашего двора" (Одесская киностудия)

б) "Трое в лодке, не считая собаки" (Ленфильм)

в) "Волшебная лампа Алладина" (Киностудия Горького)

г) "Кыш и Двапортфеля" (Мосфильм)

Правильные ответы на тест:

1 — б (Приключения Электроника)

2 — а (Остров Сокровищ)

3 — в (Приключения Буратино)

4 — б (Гостья из будущего)

5 — г (Кыш и Двапортфеля)

Есть ошибка? Пройдите тест снова. Да прибудет с вами удача!

Получен результат 5/5? Прекрасно! Титул эксперта по кино СССР вам бы очень пригодился!

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 12:29
Кадр YouTube / @infoBelarusfilm
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР

Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: Russian Look / Global Look Press / www.globallookpress.com

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