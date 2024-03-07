ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР

В Советском союзе сняли большое количество потрясающих мультфильмов. По различным подсчетам, их более 1000. Анимационное кино СССР было поучительным и добрым. Советские мультфильмы отличались особой честностью и справедливостью. Далеко не одно и даже не два поколения детей были на них воспитаны.
Редакция "Дни.ру" подготовила для любимых читателей небольшой, но крайне интересный тест. Мы собрали 6 кадров из любимых картин нашего детства. Давайте проверим, сможете ли вы узнать советские мультфильмы по кадру. Правила викторины предельно просты. Отвечайте на вопросы и сверяйте свои ответы с верными результатами в конце статьи. Удачи!
1. Героями какого мультфильма были цыпленок и щенок?
а. Легко ли быть храбрым
б. Потя и Потиха
в. Земляничный дождик
2. А как назывался этот мультфильм?
а. Сказка о потерянном времени
б. В стране ловушек
в. Ученик волшебника
3. Как назывался этот рисованный фильм эпохи СССР?
а. Вовка-тренер
б. Шайбу! Шайбу!
в. Фантазер
4. Какое название имел этот мультфильм по мотивам стихов Маршака?
а. Сказка о глупом мышонке
б. Пудель
в. Кошкин дом
5. Как назывался этот советский мультфильм из цикла "Сказки Дональда Биссета"?
а. Кто расскажет небылицу?
б. Забытый день Рождения
в. Девочка + дракон
6. Из какого мультфильма эпохи СССР этот кадр?
а. Коза-дереза
б. Волк и семеро козлят на новый лад
в. Как коза козлят своих спасала
Правильные ответы: 1-а (Легко ли быть храбрым), 2-б (В стране ловушек), 3-а (Вовка-тренер), 4-в (Кошкин дом), 5-б (Забытый день Рождения), 6-б (Волк и семеро козлят на новый лад).