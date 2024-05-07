Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии

Прогулка оперной дивы по центру города окончилась трагедией. Итог – огромная дыра.

Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская живет в самом центре столицы, недалеко от здания ТАСС. И любит гулять по этим, прежде тихим, уютным улицам. Но очередная прогулка закончилась трагедией.

Как говорят специалисты, на улицах Москвы сегодня можно встретить 60 тысяч самокатов и 10 тысяч прокатных велосипедов, из которых половина – электрические. Но люди зачастую не соблюдают правила дорожного движения, что вызвает недовольства и нарекание пешеходов.

"Я шла по улице Большая Никитская, где кафе выдвинуты к дорожкам, по которым ездят абсолютно сумасшедшие самокаты, – жалуется 67-летняя певица. – Меня же сбил велосипед, который вообще не имел права ехать там".

Итог – огромная дыра на модных джинсах Любови Юрьевны и дыра в коленке колени.

"Это – угроза жизни граждан, – возмущена артистка. – Ситуация просто ужасающая! Все могло окончиться куда серьезнее!"

Сотрудники ближайшего кафе оказали раненой звезде первую медицинскую помомощь, а виновник аварии попал в объектив камеры и теперь вряд ли уйдет от отвественности.