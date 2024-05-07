Псориза и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики

Для многих образ Аллы Пугачевой ассоциируется с шикарной копной рыжих волос. Но вот уже почти тридцать лет она скрывает свои настоящие волосы под париками.

Объемные волосы певица носила в конце 1970-х. Середина 1980-х – это уже знаменитые рыжие кудряшки. А вот начало 1990-х – время, когда в жизнь Примадонны вошли парики.

Тогда Алла Борисовна начала встречаться с молодым Филиппом Киркоровым. В этом году. кстати, было 30 лет со дня их свадьбы в Петербурге 15 марта 1994 года. Вот и старалась сама молодиться. В ту пору еще не было популярных теперь процедур по наращиванию волос, поэтому звезду стали часто видеть в париках.

К тому же свои волосы оставляли желать лучше. Сказалось выступление певицы возле взорвавшейся атомной станции в Чернобыле в 1986 году. Пугачева там получила серьезную дозу облучения, поэтому позже ей было присвоено звание ликвидатора ЧАЭ. Писали, что у нее после этой поездки начались проблемы с щитовидной железой и измучил псориаз. И тот концерт дает о себе знать и сегодня...

В недавнем обращении, опубликованном в социальных сетях, Примадонна призвала поклонников не считать волосы на ее голове. "Не надо считать количество волос на моей голове – после Чернобыля спасибо, хоть что-то осталось", – подчеркула Примадонна.