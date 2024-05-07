Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым

Состояние Губина ухудшилось Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с паройТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцемТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов?Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенкомТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Лента новостей

Вторник 7 мая

19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым

Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым
144

Улетела наша ласточка в дали заморские, да передала "привет" народу русскому. Поп-дива и наследница Аллы Пугачевой последовала примеру знатной родни.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте стала одной из множества звезд, которые не устояли перед соблазном иметь недвижимость за границей, не покраснели перед народом и не отчитались перед патриотами за свою позицию в суровые дни. Протеже Пугачевой долго жила на две страны: меняя просторы России на США, а также рубли на доллары и родину на чужбину.

Сейчас май, и лягушка-путешественница Орбакайте вновь попрощалась с РФ, но уже поменяла страну на Италию. Однако дочери Пугачевой не приходится коротать дни за границей одной, с ней также отправился на остров Капри 55-летний муж. Зять Пугачевой также предстал на фото в соцсети блондинки Орбакайте, словно они с супругой две половинки, которые не смогли устоять перед силой притяжения, сотканной из множества частиц.

Фото: соцсети / @orbakaite_k

"Открываем Май Май Май на Капри! Всем любви и мира", — подписала свое фото старшая преемница Пугачевой.

52-летняя Кристина надела черное платье, надела черные очки, а также черные серьги и браслет с камнем черного цвета. В то же время кавалер Орбакайте надел черную рубашку, но на ней имеются белые точки.

На контрасте перед родственниками Пугачевой стали выделяться яркие цветы, вероятно, купленные не на рубли и доллары, а на итальянские евро. Пурпурный, зеленый, оранжевый цвета украсили лицо Орбакайте. Зять Пугачевой также не устоял перед соблазном приобнять свою Кристину, заслуженно протянув руку назад.

75-летняя Алла долго жила в Израиле, хотя за последние два года не один раз посетила просторы России, и все же попрощалась с РФ. Дни в компании своего 47-летнего мужа за воспитанием двоих младших детей у беглянки Пугачевой словно сотканы из множества черных и белых полос. Мать Орбакайте оконфузилась перед народом из-за супруга и открыла май в Израиле, не торопясь назад.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, как и старшая дочь Примадонны, старший внук Пугачевой также не устоял перед соблазном иметь деньги за границей, захотел иметь недвижимость и прочие заслуженные блага не только на родине. Недавно 32-летний Пресняков-младший предстал на фото в соцсети с невесткой Орбакайте и отправился в тур по США перед своим днем рождения.

ДНИ в Telegram

7 мая 2024, 19:42
Коллаж — Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

По теме

Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой

Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"

ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"
Проверьте себя на внимание к деталям! Картина Владимира Меньшова стала лидером кинопроката 1980 года – в Советском Союзе ее посмотрели 90 млн зрителей.

Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино

Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино
Андрей Тарковский – выдающийся отечественный режиссер, чьи работы оказали огромное влияние на мировой кинематограф. Проверим, насколько вы погружены во вселенную визионера. 1.

Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях

Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях
Российская певица Валерия подняла важную тему пластических операций. Она выразила свое мнение по этому вопросу, а также сомнения относительно данной процедуры. В свежем интервью для портала Леди Mail.

53-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот

53-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот
Певец Андрей Григорьев-Апполонов поделился своим впечатлением от стоимости бамбука в городе Сочи. На юг участник группы "Иванушки International" отправился ради отдыха. Артист удивился тому, что каждый куст бамбука в городе стоит более пяти тысяч рублей.

Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии

Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии
Прогулка оперной дивы по центру города окончилась трагедией. Итог – огромная дыра. Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская живет в самом центре столицы, недалеко от здания ТАСС.

Выбор читателей

06/05ПндСложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 07/05ВтрТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 06/05ПндЦелый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 06/05ПндЗвезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 06/05ПндСостояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 07/05ВтрСтало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии