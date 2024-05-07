Улетела наша ласточка в дали заморские, да передала "привет" народу русскому. Поп-дива и наследница Аллы Пугачевой последовала примеру знатной родни.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте стала одной из множества звезд, которые не устояли перед соблазном иметь недвижимость за границей, не покраснели перед народом и не отчитались перед патриотами за свою позицию в суровые дни. Протеже Пугачевой долго жила на две страны: меняя просторы России на США, а также рубли на доллары и родину на чужбину.

Сейчас май, и лягушка-путешественница Орбакайте вновь попрощалась с РФ, но уже поменяла страну на Италию. Однако дочери Пугачевой не приходится коротать дни за границей одной, с ней также отправился на остров Капри 55-летний муж. Зять Пугачевой также предстал на фото в соцсети блондинки Орбакайте, словно они с супругой две половинки, которые не смогли устоять перед силой притяжения, сотканной из множества частиц.

"Открываем Май Май Май на Капри! Всем любви и мира", — подписала свое фото старшая преемница Пугачевой.

52-летняя Кристина надела черное платье, надела черные очки, а также черные серьги и браслет с камнем черного цвета. В то же время кавалер Орбакайте надел черную рубашку, но на ней имеются белые точки.

На контрасте перед родственниками Пугачевой стали выделяться яркие цветы, вероятно, купленные не на рубли и доллары, а на итальянские евро. Пурпурный, зеленый, оранжевый цвета украсили лицо Орбакайте. Зять Пугачевой также не устоял перед соблазном приобнять свою Кристину, заслуженно протянув руку назад.

75-летняя Алла долго жила в Израиле, хотя за последние два года не один раз посетила просторы России, и все же попрощалась с РФ. Дни в компании своего 47-летнего мужа за воспитанием двоих младших детей у беглянки Пугачевой словно сотканы из множества черных и белых полос. Мать Орбакайте оконфузилась перед народом из-за супруга и открыла май в Израиле, не торопясь назад.

Напомним, как и старшая дочь Примадонны, старший внук Пугачевой также не устоял перед соблазном иметь деньги за границей, захотел иметь недвижимость и прочие заслуженные блага не только на родине. Недавно 32-летний Пресняков-младший предстал на фото в соцсети с невесткой Орбакайте и отправился в тур по США перед своим днем рождения.