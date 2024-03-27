Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

В прошлом году Никита Пресняков и его жена переехали в Америку. Пока сын Кристины Орбакайте хвастался успехами в карьере, его супруга Алена Краснова охотно брала от жизни все.

История любви звездной пары начиналась красиво. Старший внук Аллы Пугачевой приударил за девушкой в 2014 году, когда она оканчивала школу. Впрочем, Примадонна и Кристина Орбакайте тревогу не били, ведь Алена Краснова была "своя в доску" — соседка по даче в Истре из богатой семьи. Никита Пресняков дождался, когда избранница повзрослеет, и в 2017 году она стала его женой.

Поклонники семьи ожидали, что молодожены сразу задумаются о потомстве и Кристина Орбакайте станет бабушкой. Однако ребенка Алена Краснова так и не родила. По словам Никиты Преснякова, они не почувствовали готовности воспитывать чадо, ведь в жизни надо многое попробовать.

В 2023 году сын и невестка Кристины Орбакайте перебрались за границу в расчете добиться успеха. В США старший внук Пугачевой проявил себя как режиссер, монтажер и оператор видеоклипов, хотя в России его приоритетной деятельностью была вокальная.

Подписчики Преснякова в социальных сетях стали наблюдать за его профессиональными достижениями. А вот Алена Краснова выбрала путь отдыха и американских развлечений, что подтвердила публикациями на страничке в своем профиле.

Однако девушка оказалась заинтересована не только в релаксе у бассейна, дискотеках и туристических маршрутах. 27 марта 2024 года она внезапно поделилась волнительной информацией с поклонниками. В "истории" микроблога она объявила о диагнозе ребенка, которому нужны деньги на лечение — собирают с миру по нитке. Вероятно, невестка Орбакайте заметила объявление в Интернете и не смогла пройти мимо такой беды.

Сообщается, что мальчик по имени Глеб борется с онкологией, но на оплату лечения нужны миллионы. Его родители Александра и Виктор Назаренко попросили всех неравнодушных о финансовой помощи. Поскольку решить вопрос нужно срочно, Алена Краснова и распространила сведения, чтобы как можно больше людей откликнулись на просьбу.

Кто знает, может быть, невестка Кристины Орбакайте приносит гораздо больше общественной пользы, чем кажется на первый взгляд. Возможно, пока Никита Пресняков работает на благо семьи, его жена не только развлекается в свое удовольствие.