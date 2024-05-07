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"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом

"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом
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Ксения Собчак поделилась интересной историей о своих свадьбах. После шести лет брака с Максимом Виторганом журналистка призналась в своих желаниях.

Несмотря на развод, Собчак и Виторган сохранили дружеские отношения. Однако Ксения рассказала, что между ними осталась недосказанность, особенно касательно проведения свадебной церемонии.

Собчак призналась, что ее первый муж предпочел скромную и камерную свадьбу, в то время как она мечтала о более пышном торжестве. Она описала свою первую свадьбу как отличную и маленькую, хотя в глубине души ей хотелось чего-то более великолепного: белого платья, торта, голубей в небо. Эти детали для нее имели особое значение.

Второй муж Ксении, режиссер Константин Богомолов, исполнил ее мечту о пышной свадьбе. Их церемония состоялась в 2019 году и была запоминающейся: молодожены прокатились на катафалке, а на самом праздновании Ксения устроила грязные танцы. Она выразила благодарность мужу за то, что он устроил для нее такое яркое и запоминающееся торжество.

Помимо своих семейных радостей, Ксения Собчак также поддерживает других женщин в индустрии развлечений. Недавно она вступилась за блогершу Анастасию Ивлееву, которая столкнулась с волной критики после проведения "голой" вечеринки. Собчак поддерживает честные СМИ и стремится создать позитивное сообщество вокруг себя.

ДНИ в Telegram

7 мая 2024, 06:18
Ксения Собчак. Фото: соцсети
YouTube-канал "Осторожно: Собчак"✓ Надежный источник

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