53-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот

Певец Андрей Григорьев-Апполонов поделился своим впечатлением от стоимости бамбука в городе Сочи. На юг участник группы "Иванушки International" отправился ради отдыха.



Артист удивился тому, что каждый куст бамбука в городе стоит более пяти тысяч рублей. Он выразил свое удивление своем телеграм-канале, отметив, что на одной аллее бамбука посажено примерно на миллион рублей. К такому неожиданному повороту событий Рыжий из "Иванушек" был не готов — он застал певца врасплох.

Сам певец в шутку назвал Сочи самым дорогим городом в мире, оценив красоту и стоимость экзотических растений. Видеоролик, опубликованный им, показывает бамбуковую аллею, которая поразила его своей красотой и ценой. По словам Григорьева-Апполонова, это лишь один из примеров того, насколько великолепен и уникален город Сочи.

Кроме того, ранее певец признался, что генетика играет большую роль в привлекательности артистов его коллектива перед фанатками. Он также упомянул, что его коллега благодаря частым выступлениям и гастролям сбрасывает лишний вес, что также влияет на их образ и общую привлекательность для публики. Поездка Андрея Григорьева-Апполонова в Сочи не только стала поводом для удивления по поводу стоимости бамбука, но и для размышлений о красоте города и особенностях жизни артистов за кулисами музыкальной индустрии.