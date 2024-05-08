Шабаш и вахканалия: почему не нужно смотреть чертово "Евровидение"

В шведском Мальмё открылся 68-й конкурс песни "Евровидение". Слава Богу, наша страна в этом антироссийском шабаше, давно не имеющем отношения к музыке, исполнительскому мастерству и вкусу, уже несколько лет не участвует. Ведь, как писал Антон Чехов, "всякому безобразию есть свое приличие".



Когда-то этот смотр европейской самодеятельности был призван через культуру объединить разобщенную после Второй мировой войны Европу. Были красивые песни, запоминающиеся номера, яркие артисты. Но постепенно "Евросонг" превратился в сборище фриков всех мастей, в цирк уродов, в парад бесноватых, в шоу "небинарных".



Вот и сейчас, когда православный мир отмечает Светлую Пасхальную седмицу, на сцене лютеранской Швеции трусит причиндалами мужик без штанов, прикрытый только густым дымом, извиваются люди в костюмах чертей, совершая в горящей пентаграмме сатанинский ритуал.

Словом – ад.

Но если на песенную и стилистическую составляющие "Евровидения" еще можно закрыть глаза, считая все это особенностями телешоу, то на идейную закрывать точно нельзя. Ведь главный песенный конкурс Старого света в этом году, как и несколько последних лет, это, в первую очередь, антироссийская вакханалия. Участвуют в ней страны, которые нашу державу ненавидят, придумывают все новые и новые козни, спят и видят, как побольнее укусить и как погромче тявкнуть, чтобы услышали аж в Вашингтоне. Многие из них поставляют сегодня оружие на Украину с единственным желанием – убивать из него русских.

А в нашей стране при этом все равно находятся дураки, которые следят за "Евровидением" через Интернет, обсуждают его, делают ставки, обсуждают номера. Выглядит же это так: нас исключили из числа участников смотра, запретив и выступления, и трансляцию. Но мы все равно стараемся хоть через замочную скважину посмотреть на чужой праздник, хоть через мутное окно рассмотреть, как там веселятся европейцы.

Зрелище, правда, тошнотворное.

Еще приснится такое ночью – не отмашешься.