"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть

Популярному певцу многие могут позавидовать. В свои 40 лет артист выглядит свежо и молодо. На днях Прохор Шаляпин раскрыл секретную диету для богатых.

Для своего возраста популярный певец выглядит очень хорошо. Многие задаются вопросом, как в свои 40 лет артист остается в форме и сохраняет молодость кожи. В недавнем интервью Прохор Шаляпин рассказал, как ему удается много есть и не толстеть.

На днях популярный певец премьеру сериала "Бедные смеются, богатые плачут". Во время мероприятия Прохор Шаляпин рассказал о нескольких важных нюансах в его питание. По словам артиста, он предпочитает покупать продукты в магазинах подороже. Певец убежден, что только там можно купить по-настоящему качественные мясо и рыбу. По мнению исполнителя хита "Напрасно", люди толстеют из-за того, что покупают дешевую еду.

"Я могу себе это позволить, потому что живу для себя любимого. Но я знаю, что такие доходы и возможности есть далеко не у всех", – заявил Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Кроме того, певец поделился, что любит питаться в дорогих заведениях. Правда, не за свой счет. Он отметил, что у него есть много знакомых, которым не составляет большого труда заплатить за него. Также Прохор Шаляпин активно занимается спортом и ограничивает себя в употреблении некоторых продуктов. Например, сливочное масло артист не ест.

"Я обжора, люблю поесть вкусно и много", – признается Прохор Шаляпин.

Ранее "Дни.ру" рассказали, к чему привела связь Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина.