ПРОСТОЙ рецепт яблочного печенья / Для любителей ароматных и нежных десертов

Яблочное печенье станет замечательным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю, а также отличным способом порадовать близких домашней выпечкой.



Яблочное печенье – это идеальный выбор для тех, кто любит ароматные, нежные и не слишком сладкие десерты. Сочетание мягкого теста и нежной яблочной начинки делает это печенье настоящим угощением к чаю. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт особенно привлекательным. Приготовьте яблочное печенье, и оно обязательно станет одним из ваших любимых угощений.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 2 стакана

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Корица (молотая) – 1 ч. л.

Сливочное масло (комнатной температуры) – 100 г

Сахар – 1 стакан

Яйцо – 1 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Мелко нарезанные яблоки (лучше кисло-сладких сортов) – 2 стакана

Лимонный сок – 1 ст. л.





Для глазури (по желанию):

Сахарная пудра – 1 стакан

Молоко или сливки – 2-3 ст. л.

Ванильный экстракт – ½ ч. л.





Приготовление:

1. Подготовка начинки: Нарезанные яблоки сбрызнуть лимонным соком, добавить 1 столовую ложку сахара и корицу. Перемешать и оставить в стороне.

2. Тесто: В большой миске смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. В другой миске взбить мягкое сливочное масло с сахаром до пышности, добавить яйцо и ванильный экстракт, хорошо перемешать.

3. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в масляную смесь, перемешивая до однородности. Затем аккуратно ввести нарезанные яблоки.

4. Разогреть духовку до 180°C. Противень застелить пергаментной бумагой.

5. Ложкой выкладывать тесто на противень, формируя небольшие круглые печенья.

6. Выпекать в предварительно разогретой духовке около 15-20 минут или до золотистого цвета.

7. Глазурь: Смешать все ингредиенты для глазури до однородной консистенции. Если глазурь получается слишком густой, можно добавить еще немного молока.

8. Готовое печенье полностью остудить на решетке, затем украсить глазурью.

Подавать яблочное печенье лучше всего в теплом виде, когда начинка еще немного теплая, а ароматы яблок и корицы наполняют воздух.