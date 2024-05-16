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Четверг 16 мая

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Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного

Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного
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Владимир Вольфович был не только важным звеном в государственной структуре. Его первоклассные выражения разобрали на цитаты, а пророчества подвергли анализу.

"Житейская мудрость" этого человека оставила след в общественном отношении, поэтому нередко слова государственного деятеля используют в важных областях социума. Пророческое, ораторское мастерство, умение структурно выражать свои мысли и подвергать сомнениям социальные устои обеспечили успех фигуре Владимира Жириновского.

15 мая 2024 года на YouTube появилось интервью психолога Бартона и блогера Айзы — первой жены рэпера Гуфа. По традиции эксперт Бартон увлекся психологическим анализом, попытавшись проанализировать брак мужчины и женщины, используя поддержку телезвезды Айзы.

Во время интервьюирования специалист Бартон использовал словесный вывод Жириновского и практически процитировал государственного мыслителя и оратора.

"Мой любимый Владимир Вольфович говорил, что привычка спать вместе была зарождена из-за отсутствия возможностей, жилплощади, большой квадратуры. Поэтому людям приходится ютиться вместе", – выразился аналитик Бартон.

Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа поддержала выражение, оставив предпочтение гостевому браку двух любящих людей. Даже психологически, по словам гостьи эксперта Айзы, семейные отношения мужчины и женщины стоит попытаться разобрать таким образом, чтобы жилье было одно, но необходимость спать вместе у влюбленных при этом бы отсутствовала.

Айза согласилась со словами Жириновского о традиционной "привычке" и нашла подтверждение мысли покойного. Для этого не потребовалось ставить важных экспериментов и экспертиз, которые появляются по мере возможностей.

Появилась информация, что родители Айзы вместе более 40 лет и привыкли спать отдельно, причем брак мужчины и женщины держится на любви. Супругам не приходится ютиться, каждый из них обладает мастерским умением сочетать свободу возможностей и жизнь в любви. Нет сомнений, по традиции им удается зарождать любовь снова и снова, как первый раз.

Напомним, Владимир Вольфович оставил сей мир 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. Похороны Жириновского состоялись 8 апреля 2022 года, прощальная церемония состоялась в тот же день.

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 09:34
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
YouTube / @Mark_Barton✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким россияне знают Жириновского

Политик по праву считается одним из самых эпатажных и скандальных деятелей в России
Жириновский личным примером прививает интерес к политике
С лета 2013 года Владимир Жириновский является вегетарианцем
По словам Жириновского, мясо есть очень не выгодно и вредно для здоровья
Владимир Жириновский имеет три высших образования
Жириновский владеет четырьмя иностранными языками: английским, французским, немецким и турецким
Жириновский за всю свою карьеру принимал участие в пяти президентских выборах
Жириновский получил свою скандальную славу благодаря предложениям ввести довольно странные законы
Он является одним из немногих чиновников, которые и по сей день требуют снять мораторий на смертную казнь

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