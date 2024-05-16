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Четверг 16 мая

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Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию

Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию
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Сейчас узнаем, кто легко ответит на все 5 вопросов! Готовы дать максимальный результат? Поехали!

Какие женщины хороши на все 100%? В СССР идеальными считались спортсменки, комсомолки и просто красавицы! Однако сейчас этот колоритный и эпохальный типаж женщины считается устаревшим и неактуальным. В постсоветской России идеальными считаются хищные и напомаженные, амбициозные и самолюбивые, карьеристки и сердцеедки. Утрачены великие эстетические, культурные, нравственные ценности, которыми гордился весь Советский Союз. Однако неизменно одно: истинная красота и роскошная простота женщины, которая прячется в глазах смотрящего и таится на его устах.

Именно поэтому редакция «Дни.ру» предлагает вам пройти тест: отгадайте актрису СССР по фото и описанию. Вспомните культовых женщин-артисток и уловите их магическую притягательность, красоту, утонченность, лоск, харизму. Вглядитесь в кадры советского кино, уловите отличительные черты героинь, вспомните их биографии, имена и фамилии.

Постарайтесь ответить на вопросы к каждому из 5 кадров. К каждому из 5 фото "Дни.ру" предлагают 5 буквенных обозначений: "А", "Б", "В", "Г", "Д". Но выбрать вам нужно только лишь 1 из 5 букв, потому что только 1 из 5 вариантов является правильным.

Готовы дать максимальный результат и полюбоваться действительно идеальными женщинами эпохи СССР? Попробуйте дать 5 правильных ответов и оценить уникальность всех 5 женщин. Важно: не волнуйтесь из-за возможной ошибки, ведь этот тест под силу только самым умным и наблюдательным зрителям кинематографа СССР. После теста вас ждет расшифровка значений и правильные ответы, поэтому дерзайте, проходите и докажите, что вы знаток!

Вопросы к тесту

1. Родилась 31 октября, родом из Петропавловска, получила звание «Народная артистка РФ» в 2005 году. Какая это актриса СССР?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А: Раиса Рязанова

Б: Наталья Белохвостикова

В: Надежда Румянцева

Г: Вера Васильева

Д: Екатерина Савинова

2. Родилась 5 октября, родом из Белебея, получила звание «Народная артистка СССР» в 1991 году. Узнали эту актрису советского кинематографа?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

А: Наталья Фатеева

Б: Инна Чурикова

В: Вера Глаголева

Г: Наталья Кустинская

Д: Любовь Полищук

3. Родилась 26 ноября, родом из Ленинградской губернии, получила звание «Народная артистка РСФСР» в 1969 году. Сможете отгадать советскую женщину, красавицу СССР?

Кадр YouTube / @5TVRussia

А: Анастасия Вертинская

Б: Наталья Гундарева

В: Маргарита Назарова

Г: Инна Ульянова

Д: Маргарита Юрьева

4. Родилась 6 октября, родом из Москвы, получила звание «Заслуженная артистка РСФСР» в 1983 году. Поняли, какая звезда СССР?

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

А: Светлана Светличная

Б: Наталья Селезнева

В: Валентина Малявина

Г: Екатерина Градова

Д: Ирина Мирошниченко

5. Родилась 23 декабря, родом из Харькова, получила звание «Народная артистка РСФСР» в 1980 году. Сможете вычислить гордость СССР, музу советского зрителя?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

А: Маргарита Назарова

Б: Екатерина Градова

В: Инна Чурикова

Г: Раиса Рязанова

Д: Наталья Фатеева

Правильные ответы на тест

1 — А) Раиса Рязанова (Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979), режиссер Владимир Меньшов);

2 — Б) Инна Чурикова (Кадр из фильма «Морозко» (1964), режиссер Александр Роу, киностудия Горького);

3 — В) Маргарита Назарова (Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин, киностудия Ленфильм);

4 — Г) Екатерина Градова (Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), режиссер Станислав Говорухин, Одесская киностудия);

5 — Д) Наталья Фатеева (Кадр из фильма «Три плюс два» (1963), режиссер Генрих Оганисян, киностудия имени Горького и Рижская киностудия).

Узнали 5/5 женщин-артисток? Высший балл! Высший пилотаж! Вы — идеальный ценитель женской красоты времен СССР.

Если допустили досадную ошибку, еще не поздно все исправить. Вы — тоже молодец. Возвращайтесь к началу теста и набирайте все 5/5 баллов!

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 14:33
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время

Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv

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