Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию

Какие женщины хороши на все 100%? В СССР идеальными
считались спортсменки, комсомолки и просто красавицы! Однако сейчас этот
колоритный и эпохальный типаж женщины считается устаревшим и неактуальным. В
постсоветской России идеальными считаются хищные и напомаженные, амбициозные и
самолюбивые, карьеристки и сердцеедки. Утрачены великие эстетические,
культурные, нравственные ценности, которыми гордился весь Советский Союз.
Однако неизменно одно: истинная красота и роскошная простота женщины, которая прячется
в глазах смотрящего и таится на его устах.
Именно поэтому редакция «Дни.ру» предлагает вам пройти тест: отгадайте актрису СССР по фото и описанию. Вспомните культовых женщин-артисток и уловите их магическую притягательность, красоту, утонченность, лоск, харизму. Вглядитесь в кадры советского кино, уловите отличительные черты героинь, вспомните их биографии, имена и фамилии.
Постарайтесь ответить на вопросы к каждому из 5 кадров. К каждому из 5 фото "Дни.ру" предлагают 5 буквенных обозначений: "А", "Б", "В", "Г", "Д". Но выбрать вам нужно только лишь 1 из 5 букв, потому что только 1 из 5 вариантов является правильным.
Готовы дать максимальный результат и полюбоваться действительно идеальными женщинами эпохи СССР? Попробуйте дать 5 правильных ответов и оценить уникальность всех 5 женщин. Важно: не волнуйтесь из-за возможной ошибки, ведь этот тест под силу только самым умным и наблюдательным зрителям кинематографа СССР. После теста вас ждет расшифровка значений и правильные ответы, поэтому дерзайте, проходите и докажите, что вы знаток!
Вопросы к тесту
1. Родилась 31 октября, родом из Петропавловска, получила звание «Народная артистка РФ» в 2005 году. Какая это актриса СССР?
А: Раиса Рязанова
Б: Наталья Белохвостикова
В: Надежда Румянцева
Г: Вера Васильева
Д: Екатерина Савинова
2. Родилась 5 октября, родом из Белебея, получила звание «Народная артистка СССР» в 1991 году. Узнали эту актрису советского кинематографа?
А: Наталья Фатеева
Б: Инна Чурикова
В: Вера Глаголева
Г: Наталья Кустинская
Д: Любовь Полищук
3. Родилась 26 ноября, родом из Ленинградской губернии, получила звание «Народная артистка РСФСР» в 1969 году. Сможете отгадать советскую женщину, красавицу СССР?
А: Анастасия Вертинская
Б: Наталья Гундарева
В: Маргарита Назарова
Г: Инна Ульянова
Д: Маргарита Юрьева
4. Родилась 6 октября, родом из Москвы, получила звание «Заслуженная артистка РСФСР» в 1983 году. Поняли, какая звезда СССР?
А: Светлана Светличная
Б: Наталья Селезнева
В: Валентина Малявина
Г: Екатерина Градова
Д: Ирина Мирошниченко
5. Родилась 23 декабря, родом из Харькова, получила звание «Народная артистка РСФСР» в 1980 году. Сможете вычислить гордость СССР, музу советского зрителя?
А: Маргарита Назарова
Б: Екатерина Градова
В: Инна Чурикова
Г: Раиса Рязанова
Д: Наталья Фатеева
Правильные ответы на тест
1 — А) Раиса Рязанова (Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979), режиссер Владимир Меньшов);
2 — Б) Инна Чурикова (Кадр из фильма «Морозко» (1964), режиссер Александр Роу, киностудия Горького);
3 — В) Маргарита Назарова (Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин, киностудия Ленфильм);
4 — Г) Екатерина Градова (Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), режиссер Станислав Говорухин, Одесская киностудия);
5 — Д) Наталья Фатеева (Кадр из фильма «Три плюс два» (1963), режиссер Генрих Оганисян, киностудия имени Горького и Рижская киностудия).
Узнали 5/5 женщин-артисток? Высший балл! Высший пилотаж! Вы — идеальный ценитель женской красоты времен СССР.
Если допустили досадную ошибку, еще не поздно все исправить. Вы — тоже молодец. Возвращайтесь к началу теста и набирайте все 5/5 баллов!