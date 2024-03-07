ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время

СССР был самым крупным по территории государством в мире,. В нем насчитывалось более 1000 городов различного размера. В СССР входили: Москва, Ленинград, Киев, Минск, Тбилиси, Баку, Ереван, Алма-Ата и многие другие города. В Советском Союзе они имели важное значение как центры промышленности, культуры, науки и образования.
Пройдите новый тест "Дни.ру"! Пора окунуться в ностальгию и отгадать города СССР по кадру.
1. На данном снимке представлен город? ↓
А) Грозный
Б) Нальчик
В) Алма-Ата
2. На данном снимке представлен город? ↓
А) Сочи
Б) Калининград
В) Гагра
3. На данном снимке представлен город? ↓
А) Челябинск
Б) Ижевск
В) Пермь
4. На данном снимке представлен город? ↓
А) Баку
Б) Ереван
В) Минск
5. На данном снимке представлен город?↓
А) Хабаровск
Б) Норильск
В) Краснодар
6. На данном снимке представлен город? ↓
А) Свердловск
Б) Ленинград
В) Казань
Правильные ответы
1 – А; 2 – В; 3 – Б; 4 – В; 5 – Б; 6 – А.