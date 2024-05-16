Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны

Ритуалы похорон всегда вызывают интерес у общественности. Особенно когда речь идет об известных личностях.



Решение о выборе кладбища для погребения Вячеслава Зайцева стало предметом обсуждений и споров в обществе. Шоумен Стас Барецкий высказался о своих предложениях помощи семье модельера и возможности похоронить его на территории замка Пугачевой в деревне Грязь.

Он отметил, что каждый раз его предложения были отклонены, несмотря на его убеждение в том, что Вячеслав Зайцев является легендой модной индустрии. Споры вокруг выбора кладбища для погребения Вячеслава Зайцева не утихают по сей день. Сын модельера выбрал Жегаловское кладбище в Щелково, отказавшись от предложений Барецкого. Помимо этого, было предложено захоронить Зайцева на Ваганьковском кладбище, где у Барецкого имеется участок, однако и это предложение не было принято.

Смерть Вячеслава Зайцева оставила свой след в истории моды. Его вклад в развитие отечественной модной индустрии остается незабываемым. Невзирая на споры вокруг места захоронения, важно помнить о его творчестве и наследии, которые продолжат жить в сердцах его поклонников и коллег.

