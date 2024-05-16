64-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться

64-летняя телеведущая и актриса Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в блоге о проблемах со здоровьем. Они возникли после перелома ноги.



По словам знаменитости, несмотря на усилия массажистов, она до сих пор не может согнуть ногу. "Два месяца со сломанной ногой, на костылях — это вам тот еще квест. Я не просто деревянная, я железобетонная. Не могу ни согнуться, вообще ничего не могу", – посетовала Гузеева.

Она также призналась, что мечтает о наступлении лета, чтобы надеть босоножки, но пока это невозможно. Напомним, в марте Лариса Гузеева неудачно упала и почувствовала сильную боль в ноге. Однако к хирургу она обратилась только через несколько дней. Проведенное обследование выявило перелом, поэтому актрисе наложили гипс.

Несмотря на травму, Гузеева отправилась на гастроли в Ессентуки. Знаменитость призналась, что ей с трудом даются быстрые передвижения. Из-за этого она приехала в аэропорт на инвалидной коляске. Звезде помогал ее приятель, который нес костыли.

Травма ноги стала серьезным испытанием для энергичной и активной Гузеевой. Она вынуждена была отказаться от многих привычных занятий и передвигаться с помощью костылей. Однако актриса сохраняет оптимизм и надеется на скорейшее выздоровление.

Стоит отметить, что перелом ноги в пожилом возрасте может иметь серьезные последствия. Поврежденным тканям требуется больше времени на восстановление, а риск осложнений выше. Поэтому очень важно следовать рекомендациям врача и выполнять все необходимые процедуры реабилитации.

В случае Ларисы Гузеевой массажисты, скорее всего, используют различные техники для улучшения кровообращения и снятия мышечного напряжения. Также ей могут назначить физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру. При должном уходе и терпении знаменитость сможет восстановить подвижность ноги и вернуться к привычному образу жизни.