Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в недавнем интервью раскрыл неожиданные детали своей личной жизни.



Несмотря на то, что артист все еще переживает потерю своей последней жены, артист заявил о своем желании стать отцом, но при весьма необычных обстоятельствах. В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой Шаляпин поделился, что мечтает родить детей буквально перед смертью. По его логике, в этом случае он сможет обеспечить наследников материально и дать им необходимое тепло, но при этом избежать ответственности за их воспитание.

"Я хочу родить детей за пять минут до смерти, чтобы родил их и полетел к богу. Ты нагулялся, имеешь финансовую возможность, ты уже ребенку можешь дать какое-то тепло. Понимаешь, что ты на исходе дней, но ты можешь оставить имущество какое-то. Почему нет. Я хочу, чтобы дети были сытые, довольные, и я при этом нагулялся и дал им какого-то тепла", — объяснил свое решение Шаляпин.

Имя потенциальной матери детей певец не назвал. Однако в прошлом ему приписывали романы с различными известными женщинами. Среди них были Анастасия Волочкова, Лена Ленина и Анна Калашникова.

В том же интервью Шаляпин рассказал о своей недавней встрече на Ваганьковском кладбище, где он познакомился с двумя пенсионерками. Одна из них якобы пыталась соблазнить артиста, но тот устоял. В целом, по словам Шаляпина, ему до сих пор нравятся женщины намного старше его.

Заявление Шаляпина вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи социальных сетей осудили певца за его циничность и эгоизм, в то время как другие выразили сочувствие его нелегкой личной жизни.

Стоит отметить, что это не первое необычное заявление Шаляпина. Ранее он заявлял, что готов жениться на богатой пожилой женщине, а также высказывал неоднозначные взгляды на отношения между мужчинами и женщинами.

Несмотря на свою противоречивую репутацию, Шаляпин остается популярной фигурой в российских СМИ. Его личная жизнь и публичные высказывания неизменно привлекают внимание публики.