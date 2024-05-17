Волочкова объяснила причину отказа дочери от ее фамилии

В недавнем интервью Анастасия Волочкова рассказала, что ее 18-летняя дочь Ариадна решила отказаться от ее фамилии. Она объяснила балерине, что хочет идти своим путем и что фамилия Волочкова может этому помешать.



"Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: "Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним". Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это", — сказала Волочкова.



Балерина призналась, что ей неприятно это решение дочери, но она понимает ее мотивы. Танцовщица знает, что ее популярность может создать определенные трудности для Ариадны, особенно если она захочет строить свою карьеру в творческой сфере.

Действительно, в последнее время вокруг имени Волочковой не утихают скандалы. В СМИ постоянно попадают компрометирующие материалы, которые могут негативно повлиять на репутацию Ариадны. Так, телеведущая Лера Кудрявцева открыто предложила Волочковой пройти лечение.

По словам Волочковой, Ариадна уже давно стесняется своей фамилии. Несколько лет назад она переехала жить к отцу Игорю Вдовину, и теперь ее жизнь мало связана с матерью. Ариадна счастливо живет с мачехой и двумя младшими братьями, а свою мать навещает лишь изредка.

Приняв решение отказаться от фамилии Волочкова, Ариадна, вероятно, руководствовалась желанием отделить себя от скандальной репутации матери. Она хочет начать свою собственную жизнь и строить свою карьеру, не будучи ассоциированной с неоднозначной фигурой своей матери.

Можно понять и Волочкову, которой неприятно решение дочери. Однако она проявила уважение к выбору Ариадны и поддержала ее желание быть самостоятельной. Возможно, со временем наследница знаменитости пересмотрит свою позицию и снова возьмет фамилию матери. Но пока она имеет право на свое собственное решение.