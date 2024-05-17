17 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было

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Пятница 17 мая

06:04Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба 06:0317 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было 03:155 лучших песен Анжелики Агурбаш: когда музыка становится сокровищем 00:03Главный изъян во внешности Пугачевой уже не скрыть 20:4464-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться 19:39Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка 18:41Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе 17:06Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис 16:10Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны 15:46Собянин: Сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее 14:33Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию 14:21"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений 12:00Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук отмечает день рождения: 67 лет успеха 09:34Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного 08:50"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой 08:30Зверев обрадовал новостью о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию 06:3918-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию 03:05Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс 00:27Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде 22:24УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно 20:20Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы 18:20Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным 16:47Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой 14:34За 89 лет в московском метро открыли 294 станции – Собянин 14:04Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО 12:36Бузова устроила пляски на столе на глазах у изумленной толпы 11:36Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова 10:25Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения 09:19Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой 09:03Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением 08:22"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым 08:17ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко 06:05Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции 03:08Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания 00:025 способов избавиться от морщин вокруг рта 19:48Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта 18:00Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 17:25"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 16:26Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком 15:19Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 13:10Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая 11:04"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену 10:03ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 09:39Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное 09:30"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина 09:06Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни 08:44Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником 06:18Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 03:21Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям 00:0482-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках
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17 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было

17 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было
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Смерть, эта неотвратимая константа человеческого существования, зачастую предстает перед нами не в образе торжественного шествия, а в форме внезапного, стремительного натиска. Как вор в ночи, она крадется в нашу реальность, безжалостно обрывая нить жизни, оставляя после себя лишь пустоту и немой вопрос: почему?

Сегодня годовщина сразу нескольких событий — как радостных, так и печальных. Среди вторых особенно выделяется годовщина смерти советского и российского поэта, автора стихотворных текстов ко многим популярным песням. Внезапная кончина настигла Анатолия Поперечного 17 мая 2014 года. Маэстро было 79 лет. До торжественного юбилея он не дожил всего половину года. Очередной десяток лет он так и не разменял.

Сегодня — ровно десять лет со дня смерти советского творца, мастера рифмы, мастера слова. Это был выделяющийся человек из толпы как в советском, так и в российском обществе. Сердечный приступ унес жизнь поэта в ночь на 17 мая, констатировали смерть.

В последние годы он страдал от почечной недостаточности, перенес инфаркт. Он отказался от операции, которая могла бы укрепить тонкую нить жизни. Перед натиском смерти Поперечный не был одиноким, он звал свою музу, свою жену Светлану. Поперечный очень любил супругу, и она отвечала ему взаимностью. До последних дней автор творил, писал стихи.

Анатолий Поперечный написал множество потрясающих стихотворений, которые в музыкальной форме предстали настоящими шедеврами как на российской эстраде, так и на советской сцене. Среди них: "Аист на крыше" (исполняла София Ротару), "Малиновый звон" (исполнял Николай Гнатюк), "Наши дни" (исполняла Роза Рымбаева), "Одинокий волк" (исполнял Михаил Евдокимов), "Ворожба" (исполнял ВИА "Сябры"), "Малиновка" (исполнял ВИА "Верасы") и т.д.

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17 мая 2024, 06:03
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