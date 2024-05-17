17 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было

Смерть, эта неотвратимая константа человеческого существования, зачастую предстает перед нами не в образе торжественного шествия, а в форме внезапного, стремительного натиска. Как вор в ночи, она крадется в нашу реальность, безжалостно обрывая нить жизни, оставляя после себя лишь пустоту и немой вопрос: почему?



Сегодня годовщина сразу нескольких событий — как радостных, так и печальных. Среди вторых особенно выделяется годовщина смерти советского и российского поэта, автора стихотворных текстов ко многим популярным песням. Внезапная кончина настигла Анатолия Поперечного 17 мая 2014 года. Маэстро было 79 лет. До торжественного юбилея он не дожил всего половину года. Очередной десяток лет он так и не разменял.

Сегодня — ровно десять лет со дня смерти советского творца, мастера рифмы, мастера слова. Это был выделяющийся человек из толпы как в советском, так и в российском обществе. Сердечный приступ унес жизнь поэта в ночь на 17 мая, констатировали смерть.

В последние годы он страдал от почечной недостаточности, перенес инфаркт. Он отказался от операции, которая могла бы укрепить тонкую нить жизни. Перед натиском смерти Поперечный не был одиноким, он звал свою музу, свою жену Светлану. Поперечный очень любил супругу, и она отвечала ему взаимностью. До последних дней автор творил, писал стихи.

Анатолий Поперечный написал множество потрясающих стихотворений, которые в музыкальной форме предстали настоящими шедеврами как на российской эстраде, так и на советской сцене. Среди них: "Аист на крыше" (исполняла София Ротару), "Малиновый звон" (исполнял Николай Гнатюк), "Наши дни" (исполняла Роза Рымбаева), "Одинокий волк" (исполнял Михаил Евдокимов), "Ворожба" (исполнял ВИА "Сябры"), "Малиновка" (исполнял ВИА "Верасы") и т.д.