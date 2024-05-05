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Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки?

Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки?
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Почему простить себя и других чаще всего так сложно? Дело в том, что само прощение – это не просто вербальное действие. Необходимо отпустить эмоцию, которая является энергией в теле, и сделать это на уровне ума невозможно.

Конечно, сказать "я тебя прощаю" или "я себя прощаю" очень легко: и звучит приятно, и выглядит красивым жестом. Но действительно ли мы отпускаем боль, или просто заклеиваем глубокую рану лейкопластырем?

Перукуа — австралийская певица в жанре WorldMusic, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин – предлагает читателям "Дни.ру" авторскую технику прощения, которая уже помогла многим людям избавиться от чувства вины, тяжести в сердце и начать новую жизнь, наполненную любовью и радостью.

Когда происходит настоящее прощение?

Тема прощения лейтмотивом проходит через жизнь известной австралийской певицы. С ранних лет ей пришлось пережить несколько психологических травм: проявившееся генетическое заболевание, которое было у всех представительниц женского пола в ее семье, изнасилование в 18 лет.

Фото: Midjourney

Но со временем Перукуа поняла, что носить в себе, в своем теле тяжесть эмоциональных травм – прежде всего, отравлять свою жизнь. Это разрушает психику и здоровье, уничтожает надежду на достойное будущее и право на наполненное любовью настоящее.

Но как простить и отпустить обиду? Ответ на этот вопрос Перукуа пришлось искать самой, без какой-либо внешней поддержки. Сначала она решила последовать популярному совету психологов: "Напишите ему/ей письмо, а потом сожгите его". Певица сделала так, стало легче, но ненадолго.

Все дело в том, что застрявшая эмоция – это энергия в теле. Она поднимается в голову, как тесто на дрожжах, а затем крутится мыслью, как веретено. Если мы хотим ее убрать, освободив себя от гнета праведности или тяжести поступка в прошлом, надо апеллировать к своему телу, а не уму. Настоящее прощение происходит, когда сердце открыто.

Фото: Midjourney

Авторская практика прощения Перукуа

Эта практика помогает опустить внимание в свое сердце и из этого состояния попросить прощения у другого человека либо простить кого-то.

1. Сядьте удобно на стул, спина прямая, ноги слегка разведены в стороны. Положите ладони себе на бока, на нижние ребра.

2. Сделайте несколько глубоких вдохов так, чтобы в процессе ладони выталкивались в стороны.

3. Положите левую ладонь на низ живота, под пупок, а правую – в центр груди. Вдохните в низ живота – левая ладонь выталкивается вперед. Затем продолжите вдыхать в грудную клетку – правая ладонь также выходит вперед, после чего сделайте медленный равномерный выдох. Повторите 3-4 раза.

4. Закройте глаза и продолжайте дышать более спокойно, но на выдохе добавьте мягкий звук ХАААА, чувствуя, как вибрирует грудная клетка под правой ладонью.

5. Продолжая глубоко и медленно, расслабленно дышать, сведите руки в знак намасте (союза, молитвы) на уровне груди. Потрите одну ладонь о другую с напряжением, чтобы обе стали горячими. Это может занять 30-40 секунд.

Фото: truthseeker08 / pixabay.com

6. Накройте вашими ладонями глаза, ощущая, как их тепло наполняет ваши глазницы. Это поможет почувствовать себя более расслабленным. В таком состоянии вы естественным образом начинаете возвращаться в тело. Побудьте в этом ощущении 30 секунд.

7. Снова потрите ладони одна о другую, чтобы они стали горячими, около 30-40 секунд. Положите их на область почек пальцами вниз. Почувствуйте, как тепло наполняет вашу поясницу, одновременно расслабляя ее. Попробуйте в это время дышать глубоко и ровно, чтобы ладони слегка выталкивались назад .Побудьте в таком приятном состоянии: вы почувствуете себя еще более расслабленным.

8. Теплыми ладонями погладьте себя по затылку медленно, мягко. Сначала левой, проводя по затылку от правого уха к левому, а потом правой – от левого уха к правому.Глаза держите закрытыми. Приятное поглаживание расслабляет ум, мысли замедляются. Почувствуйте себя словно окутанным мягким коконом, принимающим вас такими, какие вы есть, без осуждения, критики или ожиданий.Побудьте в этой мягкости.

9. Потрите ладони одну о другую, чтобы они стали горячими, продолжая глубоко дышать. Положите правую в центр груди на уровне вилочковой железы, а левую – на правую.

Фото: NoName_13 / pixabay.com

10. Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов: выпускайте воздух с мягких звуком ХАААА. Теперь обратите свое внимание на тепло ладоней и биение сердца под ними, прочувствуйте его. Возможно, вы будете просто ощущать пульс или биения предсердия и желудочка. Отдайтесь этому чувству. Сохраняя все внимание на теплых ощущениях в сердце, скажите себе: "Здравствуй, мое сердце". Побудьте в этом приятном состоянии 30 секунд.

11. Вспомните эпизод из жизни, в котором требуется прощение вам или другому человеку. Направьте все тепло своего сердца, все внимание, всю любовь в этот момент. Дайте его себе или другому человеку. Побудьте в этом состоянии, даже если вам сейчас трудно. Пусть тепло ладоней и мягкий красный свет вашего сердца начнут вытеснять тяжесть события, превращая его в серый дымок, который улетучивается из груди. Отпускайте, не держите в себе, после чего тихо скажите: "Я прощаю себя" или "Я прощаю тебя". Повторите несколько раз, обращая внимание на чувство облегчения. Побудьте в этом ощущении, а потом медленно возвращайтесь.

Вся практика занимает не более 8-10 минут. Она может дать очень глубокие и красивые переживания, ощущение легкости, теплоты и наполненности.

Если вы решите связаться человеком, которого хотите простить, делайте это без промедления. Это важно прежде всего для вас. Но не спешите, не торопитесь: всему свое время, ведь самый важный шаг уже сделан!

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5 мая 2024, 10:14
Фото: geralt / pixabay.com
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