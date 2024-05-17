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Пятница 17 мая

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Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба

Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба
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Знаменитость поделилась впечатляющей информацией. Не скрывает двойной радости и сам артист.

В Сети появились данные о впечатляющем шаге вперед, который сделал Константин в процессе реализации своей деятельности. С генетическим фондом, судя по рассказам артиста, у него все хорошо, а в поддержке нуждается благотворительный фонд. Для этого Хабенский организовал 18 мая сразу два спектакля в МХТ имени А. П. Чехова — "Поколение Маугли".

Вырученные средства уйдут в поддержку подопечных фонда: как детей, так и взрослых. Как уже неоднократно отметил сам Хабенский, деятельность его фонда направлена на борьбу с опухолями головного и спинного мозга.

Кадр YouTube / @khabensky_fund

Известная кинозвезда объявила о связи с Хабенским. В телеграм-канале Катерины Шпицы появились данные о ее участии в двух мероприятиях МХТ имени А. П. Чехова. Впечатляющая история о Маугли подарила ей возможность реализовать свой потенциал в роли Багиры, чтобы помочь подопечным Хабенского!

Сама "Багира", она же Катерина Шпица, отметила следующее: "Мы расскажем историю о семье, любви и дружбе, о тех основах, которые никогда не уйдут". Начало благотворительных спектаклей так организовано сотрудниками МХТ: 1-ый — 13:00, 2-й — 18:00. Продолжительность: 2 часа 30 минут с 1 антрактом.

ДНИ в Telegram

17 мая 2024, 06:04
Кадр YouTube / @kinovdetalyah
Telegram/@katerinashpitsa✓ Надежный источник

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Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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