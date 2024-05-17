Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба

Знаменитость поделилась впечатляющей информацией. Не скрывает двойной радости и сам артист.

В Сети появились данные о впечатляющем шаге вперед, который сделал Константин в процессе реализации своей деятельности. С генетическим фондом, судя по рассказам артиста, у него все хорошо, а в поддержке нуждается благотворительный фонд. Для этого Хабенский организовал 18 мая сразу два спектакля в МХТ имени А. П. Чехова — "Поколение Маугли".

Вырученные средства уйдут в поддержку подопечных фонда: как детей, так и взрослых. Как уже неоднократно отметил сам Хабенский, деятельность его фонда направлена на борьбу с опухолями головного и спинного мозга.

Известная кинозвезда объявила о связи с Хабенским. В телеграм-канале Катерины Шпицы появились данные о ее участии в двух мероприятиях МХТ имени А. П. Чехова. Впечатляющая история о Маугли подарила ей возможность реализовать свой потенциал в роли Багиры, чтобы помочь подопечным Хабенского!

Сама "Багира", она же Катерина Шпица, отметила следующее: "Мы расскажем историю о семье, любви и дружбе, о тех основах, которые никогда не уйдут". Начало благотворительных спектаклей так организовано сотрудниками МХТ: 1-ый — 13:00, 2-й — 18:00. Продолжительность: 2 часа 30 минут с 1 антрактом.