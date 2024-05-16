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Четверг 16 мая

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"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой

"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой
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Ольга Бузова с размахом отметила 20-летие работы на экране. У самых стен Кремля она собрала множество отечественных звезд – поклонников своего таланта. Были среди них и Валерия с Иосифом Пригожиным.

В 2004-м, когда Ольга Бузова впервые появилась в реалити-шоу "Доме-2", Валерия и Пригожин стали мужем и женой. Такое совпадение кажется символичным. А несколько лет назад Бузова решила быть еще и певицей. Как относится к ее вокалу обладательница академического музыкального образования Валерия?

"Про Ольгу Бузову я узнала не так давно, – призналась "Дни.ру" Валерия. – Пусть она на меня не обижается, но я не смотрела телепрограмм с ее участием, в которых она стала популярной и обрела народную любовь. И только когда она выпустила первую песню, я узнала имя Бузовой".

По мнению Валерии, Бузова – классная телеведущая. "Она искренняя, энергичная, умеющая держать аудиторию", – пояснила Валерия. А какая Бузова певица? "Оля сама все про себя знает, – тактично говорит Валерия. – Наверное, это не самый главный ее конек. Хотя у нее есть интуиция на хиты, на классный материал. Не все современные артисты работают качественно "вживую". Но она учится и этому, развивается".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Мне нравится в Оле искренность и настоящесть, она отличается от многих простотой и самоиронией, и это очень подкупает", – подчеркнула Валерия.

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 08:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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