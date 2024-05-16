Зверев обрадовал новостью о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию

22 мая во Дворце Ирины Винер состоится музыкальная Премии RU.TV. Церемония пройдет в формате иммерсивного шоу, в котором каждый зритель станет участником событий, разворачивающихся на сцене. А за неделю до этого события звезды собрались на грандиозной Pre-party Премии RU.TV.

Самым экстравагантным гостем вечеринки стал поющий стилист Сергей Зверев. В свое время он плотно общался с Аллой Пугачевой. А что думает сегодня о возможности возвращения Примадонны в родные палестины из Израиля?

"Конечно, она приедет, – обрадовал Сергей Зверев. – Ведь здесь ее дом, ее Родина, это страна, в которой она родилась, выросла и состоялась".

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года.

"Я буду только рад, если Алла Борисовна вернется", – признается Зверев. Он, кстати, в свое время запел именно с ее подачи. "Алла не продвинула меня, как думают, а просто дала другую жизнь, – пояснил стилист. – Появился новый я, открылись новые горизонты. Причем случилось это в тот момент, когда меня нагло убирали из мира моды, сметая просто. Она посоветовала меня оставить и отпустить все это. И стать суперзвездой, не обращая внимание не мелочь. Мне был нужен мощный пинок, и Пугачева мне его дала. Так появился Зверев-суперстар. Хотя мне в солидном возрасте пришлось начинать все сначала, хотя в мире моды я был легендой".