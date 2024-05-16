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Четверг 16 мая

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Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе

Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе
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Кристина Орбакайте поведала о суровой критике, которой она подвергалась в своей карьере. В интервью она раскрыла причину, по которой она оставила актерство и переключилась на пение.

Дочь Аллы Пугачевой прославилась своей главной ролью в культовом фильме "Чучело", вышедшем на экраны четыре десятилетия назад. Поклонники ожидали, что она станет яркой звездой кино, но Кристина неожиданно решила заняться музыкой.

По словам Орбакайте, она изначально не планировала становиться певицей. Однако после окончания ГИТИСа в российском киноиндустрии наступил кризис. Актриса призналась, что киностудии пустовали, а ей невыносимо хотелось творить.

"Я попробовала петь", — заявила Кристина. "Критика в мой адрес была беспощадной. Как актрису меня хвалили, вспоминая фильм "Чучело", но как певицу ругали", — разоткровенничалась она.

С течением времени у нее появились поклонники, и она до сих пор гастролирует по всему миру. Однако она до сих пор лелеет мечту о том, чтобы сыграть драматическую роль в фильме у талантливого режиссера. В свободное время певица наслаждается классической музыкой и играет на фортепиано, особенно ей нравится творчество Шопена.

"Я восхищаюсь музыкой Шопена. В ней есть все: сильные эмоции, искренние чувства, романтика, мятеж, ностальгия, зима и лето", – поделилась звезда. Ранее Кристина Орбакайте объявила о предстоящих концертах в Израиле. Пресса предполагает, что во время поездки она планирует встретиться со своей матерью Аллой Пугачевой.

Путь Кристины Орбакайте доказывает, что даже под гнетом критики можно найти свой голос и добиться успеха в выбранной сфере. Ее выбор в пользу пения свидетельствует о мужестве и преданности своему творчеству. Несмотря на первоначальные неудачи, она нашла свою аудиторию и продолжает удерживать ее.

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 18:41
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
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Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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