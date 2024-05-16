Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войнеТест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВПомните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Лента новостей

Четверг 16 мая

00:27Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде 22:24УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно 20:20Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы 18:20Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным 16:47Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой 14:34За 89 лет в московском метро открыли 294 станции – Собянин 14:04Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО 12:36Бузова устроила пляски на столе на глазах у изумленной толпы 11:36Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова 10:25Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения 09:19Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой 09:03Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением 08:22"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым 08:17ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко 06:05Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции 03:08Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания 00:025 способов избавиться от морщин вокруг рта 19:48Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта 18:00Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 17:25"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 16:26Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком 15:19Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 13:10Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая 11:04"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену 10:03ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 09:39Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное 09:30"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина 09:06Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни 08:44Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником 06:18Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 03:21Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям 00:0482-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках 23:12Объявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 22:02После 10 лет брака Чумаков и Ковальчук провели шикарную свадьбу 20:04Лидеры российского шоу-бизнеса прокомментировали приговор Бишимбаева 16:26Бузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 14:10Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах 12:59Гагарина впервые откровенно рассказала о тяжелом разводе Исхаковым 11:54Пусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 11:50Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне 10:27Уехавший из России внук Пугачевой попросил Орбакайте о помощи 10:05Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" 09:03Опасающийся транжирства своих детей Сафронов решил оставить квартиру государству 05:2060 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей 00:025 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви 18:09Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства 13:59Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына 10:23Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам 10:14Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении" 01:40Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс

Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс
9

Последние события в карьере Джастина Тимберлейка вызывают серьезные опасения. В этом сходятся его поклонники и эксперты музыкальной индустрии.

Свежий альбом и запущенный тур артиста, кажется, не получили должной поддержки со стороны публики. Многие аналитики связывают это с недавними обвинениями, выдвинутыми против него его бывшей подругой Бритни Спирс.

Согласно мнению экспертов, резкое снижение интереса к Тимберлейку связано с длительным перерывом в его творческой деятельности. Шестилетний период без новых релизов и концертов привел к тому, что многие его поклонники перестали активно следить за его творчеством и, возможно, отошли от его музыкального стиля.

Кроме того, недавние скандалы и обвинения, выдвинутые в адрес Тимберлейка в мемуарах Бритни Спирс, также оказали серьезное влияние на его репутацию и образ в глазах публики. Отмена концерта без объяснения причин только усугубила сложившуюся ситуацию.

Важно отметить, что альбом "Everything I Thought It Was", выпущенный в марте, не смог повторить успех предыдущих работ артиста. Несмотря на это, стоит признать, что Джастин Тимберлейк — талантливый исполнитель, и возможно, ему удастся переломить сложившуюся ситуацию благодаря своему творческому потенциалу. Несмотря на текущие вызовы, фанаты и поклонники Джастина Тимберлейка остаются надеяться на его возвращение к вершине музыкальной индустрии.

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 03:05
Джастин Тимберлейк. Фото: Соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

По теме

Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша

Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде

Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде
Меган Фокс, именитая актриса, отмечает свое 38-летие. Актриса всегда привлекала к себе внимание публики. Свой путь она начала как начинающая актриса, преодолев трудности и проблемы на пути к успеху.

УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно

УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно
Знаменитый актер театра и кино, обладатель огромного творческого багажа и неиссякаемого потенциала покинул сей мир и огорчил поклонников своим уходом. Опустела сцена и ушла эпоха.

Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы

Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы
Экс-супруг телеведущей не стал скрывать своего увлечения. Он рассказал обо всем сам и поделился подробностями. Курбан Омаров женился на Ксении Бородиной 3 июля 2015 года.

Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным

Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным
Чем руководствовался актер – остается загадкой. Кому под силу ее разгадать? Дмитрий Дюжев — гений актерского мастерства, профессиональный артист, образец мужества, примерный семьянин, обладатель блестящего таланта.

Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой

Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой
Опубликовано новое интервью, в котором сплелись воедино сразу несколько важных тем. Главные из них —любовь к Родине, к искусству, музыке, людям. Как в мессенджерах, так и в социальных сетях распространились эксклюзивные кадры и проникновенные слова. В центре внимания снова оказалась Алла Борисовна. Однако не только Пугачева притянула к себе интерес публики.

Выбор читателей

14/05ВтрТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 14/05Втр"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 14/05ВтрЗнаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 14/05ВтрРазлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 14/05ВтрАнна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 14/05Втр"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина