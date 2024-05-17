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Пятница 17 мая

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Новый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии

Новый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии
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Певица Любовь Успенская обвинила Филиппа Киркорова в смерти продюсера Петра Гаврилова. Деятель скончался после операции по уменьшению желудка в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова.

По словам Успенской, Киркоров активно рекламировал Хайдарова и утверждал, что тот является прекрасным хирургом. В результате этого многие люди, в том числе и Гаврилов, поверили Киркорову и обратились к Хайдарову за медицинской помощью.

"Из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию. Сейчас заведено уголовное дело, врачи арестованы", — заявила Успенская изданию MK.RU.

Успенская отметила, что Киркоров, вместо того чтобы извиниться, подал на нее в суд за то, что она назвала его "женоненавистником". Певица не собирается отказываться от своих слов и считает, что Киркоров часто нападает на женщин.

"Дорого Филипп оценил свою "честь". Я имею мнение, что сегодня это просто позор – затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть", – сказала Успенская.

Стоит отметить, что Киркоров требует с Успенской десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом он не подает в суд на мужчин, которые позволяют себе более грубые высказывания в его адрес.

Напомним, что после смерти Гаврилова в клинике Хайдарова была проведена проверка, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения. В отношении Хайдарова и его коллег было возбуждено уголовное дело.

Адвокаты Киркорова утверждают, что певец имеет безупречную репутацию. Однако Успенская считает, что это не так, и призывает СМИ опубликовать все выходки Киркорова против женщин.

При этом конфликт между Успенской и Киркоровым продолжается уже несколько лет. Певицы неоднократно обменивались взаимными обвинениями и оскорблениями.

ДНИ в Telegram

17 мая 2024, 10:39
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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