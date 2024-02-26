МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО

Вкусные и ароматные крендельки спасли брак от развода. Советую ВСЕМ, чтобы в личной жизни царила любовь! Приготовить их можно даже без духовки.



Крендельки – угощение, которое точно активизирует мужа и будет идеальным дополнением к домашнему ужину. Они популярны во многих странах мира. Причем, в каждой культуре свой вид этой выпечки. В Берлине и окрестностях крендельки обычно соленые с твердой корочкой . В Париже все по-другому. Там можно отведать сахарные крендельки из мягкого теста .

Вот как иначе называют такую выпечку: брецель, ковриги, баранка, бублик. А российский Калининград занимает первое место по достойному ассортименту кренделей в заведениях для уличного перекуса. Однако в других городах многонациональной страны действительно стоящие крендели встречаются редко. Особенно — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Даю рецепт выпечки на сковороде, за которую муж будет носить на руках! Сделаем крендельки с пылу с жару и сотворим чудо!

Что понадобится?

мука – 300 гр.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст.л.;

молоко – 100 мл;

разрыхлитель – 3 гр.;

апельсиновый сок – 60 мл.;

масло растительное – 1 ст.л.;

сухие дрожжи – 6 гр;

сливочное масло – 15 гр.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. Подогрейте молоко и вылейте в емкость. Высыпайте сахар и дрожжи. Добавьте в миску для приготовления яйцо и перемешайте готовый состав.

Шаг 2. Вылейте в емкость апельсиновый сок и растительное масло, перемешайте заготовку состава для кренделей. Затем сразу соедините тесто с целой горкой муки и разрыхлителем, и усиленно разомните его.

Шаг 3. Постепенно отсыпайте немного муки в тесто и перемешайте готовый состав два раза. Выложите из пачки сливочное масло в тесто, распределите и слегка разомните тесто.

Шаг 4. Охладите тесто, оставьте на 30 минут. Затем постепенно разделите тесто на 12 элементов из большого куска.

Шаг 5. Слепите из маленьких кусочков теста крендельки и поставьте таймер на 15 минут.

Шаг 6. Обжарьте крендельки на сковороде, на растительном масле. Сначала с одной стороны. Потом с другой стороны. При желании также крендельки обжарить можно и на сливочном масле.

Шаг 7. Выложите выпечку из нежного теста и зовите мужа занимать второе место за столом. Добавьте в миску для сервировки сахарную пудру и отведайте крендельки.