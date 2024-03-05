Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы

Замечали ли вы, что элементарные вопросы из школьной программы могут поставить в тупик взрослого человека? Это неудивительно, ведь со временем мы откладываем в дальние уголки памяти то, что уже, кажется, не нужно для жизни и профессии. Давайте попробуем вспомнить знания, которые мы когда-то получили в школе. Сможете ли вы подтвердить свой статус отличницы, хорошистки или троечницы?
1. Как называется луч, который исходит из вершины угла и делит его пополам?
а) биссектриса;
б) медиана;
в) гипотенуза.
2. Кто стал следующим правителем России после императрицы Екатерины II?
а) Елизавета II;
б) Павел I;
в) Александр II.
3. Сколько частей Света на нашей планете?
а) пять;
б) шесть;
в) семь.
4. В каком слове нужно поставить мягкий знак в конце?
а) настеж_;
б) замуж_;
в) могуч_.
5. Какая планета в нашей Солнечной системе самая маленькая?
а) Венера;
б) Меркурий;
б) Земля.
6. Кто написал роман "Война и мир"?
а) Лермонтов;
б) Толстой;
в) Пушкин.
7. Что из этого списка является простым веществом?
а) Кислород;
б) Вода;
в) Озон.
8. Где находится гора Эверест?
а) в Тибете;
б) в Индии;
в) в Гималаях.
9. Чему равен квадрат гипотенузы?
а) сумме квадратов катетов;
б) разнице квадратов катетов;
в) квадрату катетов.
10. Чему равна сила по второму закону Ньютона?
а) сумме массы и ускорения свободного падения;
б) произведению массы на ускорение свободного падения;
в) противодействию.
Если вы ответили на 9 вопросов из 10 – вы отличник.
Если вы ответили на 7 вопросов из 10 – вы хорошист.
Если вы ответили правильно менее, чем на 6 вопросов – вы троечник.
Правильные ответы: 1а, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7в, 8в, 9а, 10б.