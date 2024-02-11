"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву

Дуэт "Smash!!" был невероятно популярным в 2000-е. Влад Топалов рассказал о том, как они с Сергеем Лазаревым начинали карьеру.



Сергей Лазарев и Влад Топалов были друзьями детства, которые смогли создать группу "Smash!!" – одну из самых популярных в начале 2000-х годов. Исполнители быстро стали кумирами миллионов несмотря на юный возраст. Но позднее Влад и Сергей разошлись и практически перестали общаться.

Топалов рассказал о том, что повлияло на разлад в группе и разрыв отношений между лучшими друзьями. Он считает, что получив популярность и богатство в возрасте 17 лет, сложно не потерять голову. Певец признается, что его накрыла звездная болезнь от вседозволенности и отсутствия контроля.

В какой-то момент лучшие друзья перестали близко общаться и встречались только для совместной работы. У Сергея была своя компания, а у Влада – своя. И это стало причиной распада популярной группы.

"Наш коллектив держался на наших с ним взаимоотношениях, честных, дружеских, настоящих. Как только это потерялось, все развалилось. Никто нас не мог собрать ни контрактами, ни угрозами. Мы друг друга ненавидели и были друг другу неприятны", – признался экс-участник популярного дуэта.

Влад Топалов отметил, что в тот момент начал лениться, а Сергей Лазарев решил, что ему не нужен второй солист и сконцентрировался на своей карьере. По мнению Влада, дуэт "Smash!!" распался из-за того, что был основан друзьями, которые изначально не заключили контракт и не договорились обо всех нюансах. Также ненависть между певцами возникла из-за разницы взглядов на многие вещи, которые касались совместной работы. К счастью, спустя годы артисты смогли наладить отношения и вновь стали друзьями.