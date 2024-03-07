Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 19 марта

Весна вступает в свои права. Оживают чувства и природа. И культурная жизнь в Москве набирает обороты. Не пропустите самое интересное с подборкой от "Дни.ру".

ФОРУМ

VERSOUS



Международный форум для предпринимателей и выставка VERSOUS уже успели зарекомендовать себя как успешный и резонансный международный бизнес-проект. В 2023 году в мероприятии приняли участие 150 компаний, 4 579 предпринимателей и 115 спикеров. В этом году гостей и участников ждет еще более масштабная и насыщенная программа, аудитория мероприятия более 5000 посетителей. Трехдневная выставка будет интересна и познавательна не только для бизнес для всех жителей и гостей столицы. Все три дня гостей также будут баловать гастрономические партнеры проекта – все желающие смогут попробовать разные кухни мира и лично оценить, как изменилось качество кулинарных предложений в России.

Билеты на сайте https://versous.ru/ticket

19-21 марта, "Экспоцентр".





ТЕАТР

"Однажды"

Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — это авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории отношений Дурново и Хармса, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства. Он увидел ее, она увидела его: встретились, познакомились, поженились, прожили 6 лет. Но что это были за 6 лет?

12 марта, Театр на Трубной.

"Арбенин. Маскарад без слов"

Это масштабная пластическая драма, где артисты не произносят ни одной реплики. История страсти, любви и обмана рассказана на языке чувств и эмоций. Вас ждет грандиозный бал-спектакль с огромными масками, роскошными костюмами и масштабными декорациями переводит фокус внимания зрителя со слов на эмоции и поведение героев. Меняются сцены, места, события, но неизменными остаются люди – объекты лермонтовской сатиры. Понять глубже происходящее на сцене помогает музыка композитора Павла Акимкина: она переносит зрителя из атмосферы беспечности и счастья в темный мир человека, потерявшего собственный рай. В главной роли: Максим Аверин.

15 и 31 марта, Театр Сатиры.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Спасибо, музыка!"

В сопровождении Симфонического оркестра Министерства Обороны Российской федерации, Валерия Ланская исполнит песни советской эстрады и современных авторов, джазовые хиты, а также номера из телевизионных шоу и фрагменты из мюзиклов, среди которых песни "Не спеши", "Грею счастье", "Романс о влюбленных", "Ария звезды", All that jazz и многие другие. Гости вечера: солист московских мюзиклов Сергей Ли и заслуженный артист России Леонид Серебренников. Дирижер Константин Петрович.

18 марта, Театр на Трубной.

МУЗЫКА

"Виртуозы России. Новая скрипичная школа"

Русская скрипичная школа, кроме характерных для нее технических приемов игры, выделяется своей выразительностью и страстным подходом в исполнительстве. Сочетание глубокой эмоциональности и виртуозности в игре – синтез вот этих обеих сторон существенно отличает русскую скрипичную школу от других исполнительских традиций. В гала-концерте скрипичной музыки участвуют звезды российской сцены и молодые солисты "Мастерской скрипичного искусства". Вас ждут шедевры европейской и русской музыки в сопровождении камерного оркестра "Прометей" под руководством Федора Белугина.

15 марта, Соборная палата.

"Штраус-220"

Этот концерт посвящен юбилею известного австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. Произведения родоначальника музыкальной династии Штраусов, а также его знаменитых сыновей, прозвучат в исполнении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет Константин Чудовский.

14 марта, Большой зал Московской консерватории.

ФИЛЬМ

"Демоны дома Гарретов"

Это таинственная и пугающая картина, мастерски сочетающая в себе элементы слоубернера и пробирающего до мурашек триллера в стиле работ Джордана Пила. Лента Пэриса Зарсильи успела принять участие во многих международных кинофестивалях. В ролях: Дэвид Хейман ("Мальчик в полосатой пижаме"), Макс Эйгенманн ("Приговор"), Эва Джейн-Уиллис ("Банды Лондона").

В прокате с 14 марта.

КОНЦЕРТ

"КОСМОНАВТОВ НЕТ"

Молодая группа из Пензы стремительно покорила независимую сцену благодаря своему музыкальному блендеру, куда попали инди-дэнс, альтернатива и гипер-поп. Всего лишь за семь лет своего существования коллектив выпустил три полноформатных альбома, блеснул на многих престижных фестивалях страны, покорил стриминговые чарты своими молодежными гимнами. Сейчас ребята смело идут вперед, не боясь экспериментировать и взрывать жанровые рамки. На столичном концерте вас ждут хиты, новые песни, безумие космического света, звука и энергии!

9 марта, BASE.

МУЗОN FEST

Встречайте праздник весны с молодыми звездами! На сцене: Юлия Савичева, Женя Лизогуб, Оксана Почепа (Акула), Юля Гаврилина, NLO, DJ Dimixer, TSOY, TERRY, Асия, ДЭЯ, Давид Туров, Анастасия Лапина, АРИ, Kristian, NST, Ника Исаева, Олеся Лагутина, Марьяна Локель, BITTUEV и другие.

8 марта, ТРЦ "Ривьера".

СПОРТ

"ММА Серия-77"

Зрителей ждет девять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег “Добряк” Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел “Мутант” Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги. Значимая часть грядущего турнира – противостояние женских пар: захватывающее соперничество на ринге недавней дебютантки Марии Егоровой (Россия) с более опытной бразильянкой Джованной Эдуардой. А главным сюрпризом предстоящего вечера, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу "Пацанки" Ани Костиной и Кристины Захаровой.

9 марта, Международный центр бокса в "Лужниках".

СКОРО

"Кремлевский балет" приглашает

Оба эти балета будут в равной мере интересны как взрослым, так и юным зрителям, а потому рекомендуются к семейному просмотру. "Руслан и Людмила" М. Глинки – В. Агафонникова и "Аленький цветочек" В. Купцова – это авторские постановки основателя театра "Кремлевский балет" народного артиста России Андрея Петрова, которые он создал с интервалом в 26 лет. И тем интереснее увидеть их практически подряд.

28 и 30 марта, ГКД.

ДЕТЯМ

"Праздник непослушания"

Спектакль по повести Сергея Михалкова в постановке Артура Марченко – это сказочное приключение для детей и их родителей. Действие спектакля разворачивается на цирковой арене, где фантастические ситуации граничат с реальными. "Это история о том, как родители, потеряв всякое терпение, уходят и оставляют город своим детям – хорошим, но непослушным. Они пресекают всяческие попытки общения с ними, вплоть до телефонных разговоров, и теперь детям можно все: есть без остановки мороженое, пить фруктовую воду, гулять до ночи и многое другое", – делится концепцией постановки Артур Марченко. Вас ждет постановка с элементами цирка, клоунады, фокусами и настоящими чудесами. Колоритные костюмы и грим, необычные декорации, оригинальные пластические решения добавят истории ярких красок.

16 марта, Московский театр иллюзии.

ВЫСТАВКА

"Политехнический музей: приближая будущее"

Политехнический музей — один из старейших научных музеев мира, уникальное явление отечественной и мировой культуры. На открывшейся выставке его история представлена в широком контексте развития отечественной научной, инженерной мысли и культуры. Героями экспозиции стали отцы-основатели музея и выдающиеся ученые и изобретатели: Анатолий Богданов, Дмитрий Менделеев, Игорь Сикорский, Павел Яблочков, Александр Лодыгин, Константин Циолковский, Иван Артоболевский, Ари Штернфельд и многие другие. Интерес представляют образцы и макеты отечественных приборов и установок: редкие автомобили, первые счётные и вычислительные машины, продукция советской промышленности. Специальный раздел выставки посвящен истории Большой аудитории Политехнического музея, открытой в 1907 году и видевшей концерты Сергея Рахманинова и Генриха Нейгауза, джазовые и бардовские посиделки.

До 9 июня, Музей Москвы.