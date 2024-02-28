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Понедельник 25 марта

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Куда сходить в Москве: афиша по 10 марта

Куда сходить в Москве: афиша по 10 марта
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"Кричат скворцы // Во все концы: // "Весна идет – весне дорогу!" – пели герои фильма "Весна". Да, март – время пробуждения природы, радости и восторга!

ФЕСТИВАЛЬ

"Шаинский.Фест"

Международный фестиваль "Шаинский. Фест", названный в честь легендарного композитора Владимира Шаинского, начинает работу. Он открылся первым конкурсным этапом авторов из Москвы и Подмосковья который прошел 2 и 3 марта в Звенигороде. Профессиональное жюри, в состав которого вошли сын и продолжатель дела своего великого отца музыкант, продюсер и педагог Вячеслав Шаинский, известный эстрадный артист и режиссер и художественный руководитель проекта Андрей Удалов, заслуженный журналист России Диана Берлин, старший преподаватель эстрадной кафедры института имени Гнесиным певица Раиса Саед-Шах и другие признанные профессионалы, отберет лучшие работы, адресованный детям дошкольного и школьного возраста. Конкурсные отборы пройдут еще в четырех городах России, новые качественно созданные произведения пополнят "Золотой фонд" современной музыкальной культуры, а их авторы смогут представить свои работы в Кремле рамках грандиозного концерта "Все лучшее – детям!" который состоится 1 июня 2024 года.

"Шаинский. Фест" организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Заявку на участие можно подать до 15 апреля на шаинскийфест.ру.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Морфеус"

Как отметить 8 марта и как выбрать подарок, который точно запомнится? На оба вопроса подсказывает правильный ответ иммерсивный театр "Морфеус". На спектаклях театра можно отлично провести время с подругами, а билеты на такую постановку станут необычным и приятным подарком. "Морфеус" предлагает зрителям испытать совершенно новые эмоции: в театре нет сцены, а спектакли нужно воспринимать на уровне ощущений — с маской на глазах. Все это дает возможность зрителям создавать целые миры в собственном воображении, участвовать в спектакле и даже влиять на ход развития сюжета. Сходите в театр вместе со своими близкими людьми, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете друг друга лучше.

8 марта, "Морфеус".

Фото: пресс-служба

"Формула любви"

Это спектакль по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина, положенного в основу культовой киноленты Марка Захарова. Главные роли исполняют Александр Яцко (Калиостро), Александр Семчев (Доктор), Оксана Костецкая (Тетушка), Анжела Белянская (Тетушка), Дмитрий Миллер (Жакоб) и другие актеры.

4 и 5 марта, МТКМО "Градский Холл".

Фото: пресс-служба / Екатерина Якель

"Невольницы"

Ироничная и тонкая комедия про любовь, деньги и отношения людей. Пьеса, написанная 140 лет назад, до сих пор не теряет актуальности: старый, но богатый муж, молодая, но скучающая жена. На противостоянии мужского и женского, нравственности и распущенности, богатства и нищеты Островский выстраивает вечный сюжет о любви, выборе и чести. Главная героиня становится заложницей своего чувства: она замужем, но влюблена в другого. Однако тот, кого она выбрала, ее не выбирал и оказался заложником этой страсти. На кону не только будущее героини, на кону честь законного мужа... В ролях – заслуженные артисты России Андрей Анкудинов, Валерий Гурьев и Игорь Лагутин, а также Любовь Козий​, Александра Мареева, Артем Минин, Лиана Ермакова и др.

2 марта, Театр Сатиры.

Фото: пресс-служба

"Трамвай "Желание"

Бланш Дюбуа — избалованная аристократка, которая приезжает в дом сестры Стеллы. Бланш пережила мощное потрясение в своей прошлой жизни. Уязвимая и беззащитная, она пытается сбежать от ужаса прежней жизни, надеясь обрести мир и гармонию в доме сестры. Однако все ее планы рушатся, столкнувшись с суровой действительностью. Конфликт вспыхивает между Бланш и мужем Стеллы — Стэнли Ковальски. Он простой рабочий, лишенный иллюзий и фантазий, в которых живет Бланш. С первых же дней у них складываются непростые отношения. Спектакль не просто разворачивает перед зрителем историю сложных взаимоотношений, но поднимает важнейшие вопросы: как пережить травмирующие события? Как справиться с внутренними потрясениями? И, наконец, как научиться, не отводя глаз, смотреть жизни прямо в лицо? В ролях: Александра Мареева, Альберт Хасиев, Мария Железнова, Максим Демченко, Максим Финогенов, Надежда Филиппова и др.

3 марта, Театр Сатиры ("Прогресс-сцена Армена Джигарханяна")

Фото: пресс-служба

"Габриеле. Итальянская комедия"

В центре Рима, в крохотной квартирке, пятеро молодых актеров только что дочитали пьесу для их будущего спектакля. Работы нет, денег нет, любви… С любовью, оказывается, еще сложнее, как только появляется девушка: то ли ангел, то ли демон, и последствия необратимы. Но самое любопытное — где же все это время Габриеле? В ролях: Кира Насонова, Иван Ковалюнас, Иван Сапфиров, Ярослав Леонов, Семен Алёшин, Станислав Кардашев, Максим Наумов.

9 и 10 марта, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Ольга Стрелец

"Ничего не бойся, я с тобой"

Подарок, который понравится абсолютно всем – мюзикл, ставший настоящей легендой российского театра. Романтический спектакль, основанный на 20 хитах легендарного бит-квартета "Секрет" в оригинальных и современных аранжировках. В центре сюжета – Ленинград 80-х: белые ночи, разводные мосты, неформалы, фарцовщики и питерская романтика. Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство…

Ежедневно, МДМ.

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

Закрученная комедийная интрига, главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и мастер-класс по постановке мюзикла в режиме реального времени! Настоящий подарок для любителей яркого юмора! В центре сюжета нового пародийного мюзикла – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске: шеф крупного предприятия заказывает театру поставить шоу в подарок для жены – мюзикл MAMMA MIA! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем все обернется, когда откроется занавес.

1, 2, 8 и 9 марта, Театр "Маска".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Выпуск. История. Суриковский"

Этой экспозицией, посвященной Московскому государственному академическому художественному институту им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, парк "Зарядье" начинает масштабный выставочный цикл, рассказывающий об уникальном наследии ведущих художественных вузов Москвы. Зрители увидят свыше 200 работ преподавателей и студентов разных поколений, которые внесли большой вклад в отечественные культуру и искусство, из фонда института, собрания Союза художников России, РОСИЗО, Студии военных художников им. М.Б. Грекова, а также частных коллекций. Значительная их часть будет представлена широкому зрителю впервые.

2 марта – 26 мая, Паркинг Галереи "Зарядье".

Фото: пресс-служба

СКОРО

VerSous

Организаторы международной выставки VerSous посредством соцсетей направили личное приглашение Марку Цукербергу оценить уровень фастфуда в России. Управляющий партнер сети Stars Coffee Эрнесто Гонсалес заверяет, что российское прочтение полюбившихся миллионам напитка и обновленное меню способно удивить заморского гостя. Латте со вкусом фисташкового печенья, кленового сиропа и малинового пайя с лавандой из лучших сортов кофе Бразилии, Гватемалы, Эфиопии – как тебе такое, Марк Цукерберг? "Мы с нашими многочисленными партнерами-рестораторами будем рады его принять, накормить и удивить", – говорит организатор выставки Екатерина Сойак. Ведь за последние два года количество ресторанов, баров и кафе в России выросло на 10 процентов. Назло всем санкциям!

19-21 марта, "Экспоцентр".

Фото: пресс-служба

"ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2024"

Главное событие российского шоу-бизнеса – национальная телевизионная премия в области популярной музыки впечатлит зрителей своим невероятным масштабом и зрелищностью. Эта легендарная церемония отражает не только актуальные тренды в музыке, сценических технологиях и шоу-постановках, но и олицетворяет время – музыкальную эпоху, в которой мы существуем. "ВОЗВРАЩЕНИЕ" – так звучит название "Премии МУЗ-ТВ 2024". Такая концепция означает не только возвращение основополагающего музыкального события в российском шоу-бизнесе, но и демонстрирует очевидные тренды в музыке. Слияние прошлого и настоящего зарождает нечто новое – такая идеология заложена в концепции долгожданного камбэка главного события российского шоу-бизнеса после двухлетней паузы.

14 июня, СК "ЦСКА Арена".

Фото: пресс-служба

ТЕЛЕШОУ

"Новая Фабрика звезд"

Яндекс Музыка стала стратегическим партнером музыкального шоу на ТНТ. Каждую неделю новые композиции участников будут появляться в Яндекс Музыке в специальном разделе "Новая Фабрика звезд". Для конкурсантов будут организованы воркшопы и лекции от Яндекс Музыки с привлечением известных наставников из музыкальной индустрии. Одним из первых станет Бахтияр Алиев (Bahh Tee), артист и основатель лейбла Lotus Music. Звездными наставниками шоу стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущими — Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

С 3 марта, ТНТ

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Маятник Фуко"

После трехлетнего перерыва в Москву вернется рэп-фестиваль "Маятник Фуко". В лайнапе заявлены самые яркие и востребованные герои современной музыкальной сцены: ATL, GONE.Fludd, Lovv66, SQWOZ BAB, Lida, КУОК и CAKEBOY. Зрителей традиционно ждет мультимедийное и световое шоу, море музыкального драйва и отличного настроения. Главная идея фестиваля — собрать на одной сцене разных и не похожих друг на друга, но актуальных артистов.

7 марта, VK Stadium

Фото: пресс-служба
КЛИП

"Я видел свет"

Десятый альбом Сергея Лазарева под названием "Я видел свет" поклонники услышали 27 октября 2023 года. В альбом вошло 10 треков. Каждый из них, как говорит певец, это "чья-то история, которая точно отзовется в сердце". А 1 марта, в первый день весны, выходит клип на заглавную композицию диска, давшую ему название. Лазарев в клипе влечет, манит и покоряет, а вспышки света здесь – словно вспышки воспоминаний героя. Но это и аллюзия на саму жизнь, в которой чередуются яркие и темные полосы. В этом новом видео нет привычного линейного сюжета, но зато есть захватывающая игра света и тени.

Фото: пресс-служба

28 февраля 2024, 15:27
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пусть выживет только один: мать в Петербурге решила судьбу детей монетой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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