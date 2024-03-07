Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс

Своим примером голливудская звезда помогает многим женщинам найти свой путь к счастью и гармонии. Главная красотка зарубежного кино Джулия Робертс нашла способ всегда быть в ресурсе. Артистка не только достигла вершин в актерском мастерстве, но и смогла оставить значительный след в истории кинематографа благодаря своему таланту, упорству и выбору ролей, которые вдохновляют и вызывают восхищение.