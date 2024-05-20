Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции

В последнее время тренд на раскосый взгляд стал очень популярным. Технику кошачьего взгляда или "лисьих глазок" пытаются опробовать на себе как знаменитости, так и обычные девушки.



Так ли просто получить эффектный прищур? Есть ли у методики свои подводные камни? "Дни.ру" спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Несмотря на популярность, тренд новым не является. Техника давно знакома пластическим хирургам, просто соцсети смогли подарить ей «новую жизнь». Как добиться эффекта кошачьего взгляда?

– с помощью кантопластики. Она проводится как на верхних, так и на нижних веках. Глаза моделируются с учетом разрезов и других индивидуальных черт, и в результате получается красивый прищур;

– после проведения эндоскопического лифтинга также можно получить желаемый результат. Подтягивая мышцы и кожу в верхней трети лица, профессиональным хирургам удается создать красивый разрез глаз без видимых следов вмешательства;

– благодаря блефаропластике можно не только улучшить и омолодить зону глаз, но и скорректировать внешние уголки. Ювелирная точность и аккуратность позволят получить раскосые глазки;

– нитевой лифтинг тоже способен преобразить зону бровей и глаз. Но в данном случае рассчитывать на длительный эффект не нужно;

– качественно выполненная инъекционная процедура приподнимает веки, брови и преображает глаза. Эффект не долгий, но зато с помощью инъекций можно понять, хочется ли попробовать уже более серьезную методику в дальнейшем;

– липофилинг – еще один метод получения кошачьего взгляда. Коррекция внешности происходит путем перераспределения собственного жира. Особенно подойдет такая методика пациенткам с запавшими веками. С лифтингом верхней зоны лица эффект будет особенно заметным.

Это просто?

Конечно, блогеры рассказывают, что сделать «лисьи глазки» очень просто. Но это не так, поскольку речь идет о хирургическом вмешательстве. Какая бы техника ни была выбрана пациентом и врачом, кроме нужно обязательно выполнять все рекомендации врача после проведения операции. Все проще лишь в том случае, если выбраны нити или инъекции. Но нельзя забывать о неожиданном результате. Любая повторная процедура увеличивает риск фиброза, а если нить встанет не туда и «уплывет» в другую область, это может сказаться на зрении и стань причиной дискомфорта в зоне висков. Эффект продлится несколько месяцев, поэтому если важен стойкий результат, нужно сразу отправляться к пластическому хирургу.

Останутся ли следы?

Все методики считаются малоинвазивными и при квалифицированном подходе следов вмешательства никто не увидит. Но все же любой, даже мини-разрез, травмирует кожный покров, поэтому даже от нитей и инъекций могут остаться следы и гематомы. Риски увеличиваются, если процедуру проводит не слишком опытный специалист. Поэтому даже такие, не слишком сложные косметологические процедуры, желательно проводить в проверенных клиниках. Особенности кожи и регенерация тканей пациентки также имеют большое значения для восстановления кожи.





Комментарий эксперта:

«Если важен стойкий результат, то получить его можно только в операционной, – говорит Тигран Альбертович. – Выбирать технику нужно не по желанию, а учитывая разрез глаз, пропорции лица, высоту бровей и множество других важных факторов. Конечно, чтобы получился эстетически привлекательный и подходящий конкретному пациенту результат, работать нужно не по шаблону.

В большинстве случаев, кошачий взгляд получается с помощью блефаропластики и височного лифтинга. Важно разумно подойти к выбору клиники, опытности врача. Анатомически зона висков считается непростой, поэтому во время принятия решения стоит подумать не только о красоте, но и своем здоровье».