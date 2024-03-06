Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас!

Безусловно, каждый человек является созданием уникальным. Мы имеем индивидуальные черты лица и соответствующую им колористику. Поэтому и существует такое понятие, как "цветотип" внешности.
Редакция "Дни.ру" решила разобраться в этом интересном вопросе. Рассказываем, к какому типу женщин вы относитесь: весна, лето, осень или зима.
Как определить свой цветотип?
Способ №1. Сожмите руку в кулак и взгляните на окрас своих костяшек. Если они желтоватые, то ваш тип – весна и лето. Если тон приближен к сине-розовому, то – осень и зима.
Способ №2. Обратите внимание на вены. Обычно они имеют два цвета: голубой или зеленый. Если их цвет голубой, то вы представительница холодного времени года, а если зеленый, то теплого.
Способ №3. Очистите кожу лица от макияжа и встаньте перед зеркалом. Если у вас крашеные волосы, то спрячьте их за платком. Взгляните на оттенок кожи. Если цвет вашего лица ближе к персиковому, то вы имеете теплый цветотип. Если оно розоватое, то холодный.
ЗИМА
Этот тип внешности считается самым ярким и эффектным. Его представительницы обычно имеют темный цвет волос и глаз. И одежду таким женщинам лучше выбираться соответствующую. Добавьте в свой гардероб вещи с глубокими оттенками и с холодным подтоном. Например, темно-синие, насыщенно черные, серые и бордовые.
ВЕСНА
Данный тип внешности считается нежным и мягким. Женщины цветотипа весна обычно имеют светлую кожу и золотистого цвета волосы. В качестве рекомендаций по подбору гардероба эксперты советуют выбирать спокойные оттенки. Например, светло-бежевые, персиковые, молочно-шоколадные и тепло-оранжевые.
ЛЕТО
Летние женщины обычно обладают нежнейшей кожей светлого оливкового цвета. Характерная черта представительниц этого цветотипа – глаза серых оттенков. Волосы таких дам обычно светлые или темно-русые, но без золотого отлива (это про весну). Цветовая гамма, которая идет летним женщинам, скорее светлая. Отлично подойдут такие оттенки, как белый, приглушенный синий, серо-голубой или светло-лиловый.
ОСЕНЬ
Этот тип внешности считается наиболее природным. Осенние женщины выглядят настолько ярко, что могут даже не использовать косметику. Кожа представительниц данного цветотипа обычно персиковая или даже медная. Иногда у них есть золотистые веснушки. Волосы таких дам чаще всего рыжие, светло-медные или каштановые. В гардеробе осенним женщинам лучше иметь вещи теплых оттенков. Например, кремовые, темно-зеленые и шоколадные.