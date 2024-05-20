Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности

Эгоизм, как явление, не является чем-то, с чем рождаются люди, а скорее формируется в процессе жизни. Рассмотрим это ближе.



Первоначально, важно понять, что такое эгоизм и какова его природа. Эгоизм, или "себялюбие", характеризуется склонностью предпочитать свои собственные интересы интересам других, иногда даже с пренебрежением к общественным и окружающим интересам. Это концепция, которая проявляется в различных аспектах поведения, речи и внешности. Он может быть как врожденным, так и приобретенным в процессе жизни.



Психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная рассказала, что ребенок, согласно теории Фрейда, рождается с "первичной самовлюбленностью", так как его внимание в первую очередь направлено на удовлетворение своих собственных потребностей. Важно отметить, что детский эгоизм в первые годы жизни является нормальным явлением и необходимым этапом в формировании психического развития.

Однако, с возрастом внимание ребенка постепенно смещается с собственной личности на другие объекты, и он начинает развивать альтруистические качества. Затем, в подростковом возрасте, внимание снова возвращается на собственную личность, что может привести к формированию здорового или не здорового эгоизма.

Здоровый эгоизм означает умение заботиться о себе, удовлетворять свои потребности и организовывать свою жизнь так, как это соответствует личным ценностям, без ущерба для окружающих. Это связано с понятием "любви к себе", которое не следует путать с нездоровым эгоизмом.

Нездоровый эгоизм, в свою очередь, отличается от "любви к себе" и проявляется через различные признаки, которые позволяют его определить.

Эгоист:

1. Склонен постоянно оценивать себя и других: критиковать, сплетничать, плести интриги, осуждать.

2. Очень категоричен. Для него существуют только 2 полярности (плохой-хороший), не приемлет середины. Как Вы понмаете, себя он, естественно, причисляет исключительно к «хорошим».

3. Не воспринимает критику, особенно от близких.

4. Ищет причины неудач исключительно вовне «я не причем».

5. Очень упрям! Всегда стоит на своем.

6. Убежден в своей исключительности, имеет завышенную самооценку. Любит себя любимого!

7. Стремится быть в центре внимания, любыми способами.

8. Зависит от признания других, любит похвалу и лесть в свою сторону.

9. Как и нарциссы, мечтает о «идеальном» партнере, «идеальном» ребенке, работе и т.д. У него все должно быть самое лучшее, как и он сам.

10. Склонен к карьеризму, имеет высокие амбиции, в погоне за престижем.

11. Свободолюбив, даже в ущерб другим.

12. Любит побеждать, поэтому часто участвует в разных конкурсах, гонках, с главной целью: победить любыми путями.

13. Привык навязывать свое исключительное мнение, часто вторгается с «непрошенным советом».

14. Стремится поучать других, как им жить, где работать, с кем дружить.

15. Равнодушен к близким, не импатичен к переживаниям других.

Эгоиста также можно определить по внешним признакам и манере речи:

1. Тщательно следит за своей внешностью (занимается активно спортом, следит за питанием)

2. Любит одеваться ярко, со вкусом, одним словом "выделяться"

3. В его речи можно часто услышать: "мне", "я", "мое", "я хочу", "я умнее, сильнее и т.д.",, "все думают только о себе".

Откуда берется "нездоровый" эгоизм?

Становлению и укреплению эгоцентрического ядра личности способствуют детско-родительские отношения, условия и среда жизни маленького человека.

Например, следующие характерные особенности из детства:

1. Единственный ребенок в семье

2. Любимый ребенок, которого выделяли из других, чрезмерно баловали, растили во вседозволенности

3. Особо одаренный ребенок, талантливый но эгоцентричный

4. Долгожданный ребенок

5. Красивый ребенок, который все время слышал похвалу и комплименты от взрослых

6. Самый младший ребенок в большой семье, которому уделяли больше внимания, баловали

7. Ребенок рожденный "для себя"

8. Ребенок, которого чрезмерно опекали взрослые

Вырастая в таких условиях, человек только укрепляет свои эгоцентричные позиции в последующей жизни. Построить здоровые гармоничные отношения с такой личностью достаточно сложно. Такие люди, как правило, ведут холостой образ жизни, сменяя одного партнера на другого, в поиске того самого «идеального», как он сам.

Таких людей лучше обходить стороной, т.к. есть шанс попасть в круговорот токсичных отношений, где Вы неизбежно потеряете себя, под гнетом критики и обесценивания Вас со стороны эгоцентричного партнера.

Здоровый эгоизм, напротив, позволяет человеку быть собой, выстраивать здоровые отношения с партнером и с обществом в целом, активно и экологично проявляться, тем самым обеспечивая себе карьерный рост и удовлетворенность от самореализации и жизни в целом.

Когда человек доволен, здоров и в безопасности, он способен позаботиться об окружающих, оказать взаимопомощь. Не зря, в условиях чрезвычайной ситуации на борту самолета необходимо сначала надеть кислородную маску на себя, а потом помогать окружающим.