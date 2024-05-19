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Воскресенье 19 мая

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Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму

Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму
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Несмотря на недавние сообщения о финансовых трудностях, Бритни Спирс заработала значительную сумму денег в прошлом году.

По информации инсайдеров, за прошлый год 42-летняя певица заработала около 40 миллионов долларов. Это отчасти связано с выпуском ее мемуаров "Женщина во мне", по контракту на которые она получила 15 миллионов долларов.

Среди других источников дохода в 2023 году были:

  • Дуэт с Элтоном Джоном "Hold Me Closer" (август 2022 года)
  • Продажи ее аромата "Fantasy"
  • Доход от ее музыкального каталога

Один из источников сообщил, что Бритни склонна тратить деньги на одежду от доступных брендов, но также имеет склонность к чрезмерным расходам на отдых и другие покупки.

Несмотря на значительный заработок в 2023 году, у Бритни Спирс наблюдаются некоторые финансовые проблемы. В прошлом году издание TMZ сообщило, что ее друзья назвали ее "полностью неблагополучной" и заявили, что она находится в худшем психическом и финансовом положении, чем во время опеки ее отца.

Фанатам также стало известно, что Бритни тратила более 1 миллиона долларов на каждую из своих ежемесячных поездок на отдых, например, на Французскую Полинезию и Гавайи. Это, наряду с другими факторами, заставило некоторых предположить, что ей может грозить банкротство, несмотря на ее состояние в 60 миллионов долларов.

В целом, финансовое положение Бритни Спирс остается сложным. Хотя она заработала значительную сумму денег в 2023 году, у нее также есть тенденция к чрезмерным расходам. Если она не будет осторожна, ей может грозить финансовый кризис в будущем.

ДНИ в Telegram

19 мая 2024, 12:21
Бритни Спирс. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

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