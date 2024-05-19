Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму

Несмотря на недавние сообщения о финансовых трудностях, Бритни Спирс заработала значительную сумму денег в прошлом году.



По информации инсайдеров, за прошлый год 42-летняя певица заработала около 40 миллионов долларов. Это отчасти связано с выпуском ее мемуаров "Женщина во мне", по контракту на которые она получила 15 миллионов долларов.

Среди других источников дохода в 2023 году были:

Дуэт с Элтоном Джоном "Hold Me Closer" (август 2022 года)

Продажи ее аромата "Fantasy"

Доход от ее музыкального каталога

Один из источников сообщил, что Бритни склонна тратить деньги на одежду от доступных брендов, но также имеет склонность к чрезмерным расходам на отдых и другие покупки.

Несмотря на значительный заработок в 2023 году, у Бритни Спирс наблюдаются некоторые финансовые проблемы. В прошлом году издание TMZ сообщило, что ее друзья назвали ее "полностью неблагополучной" и заявили, что она находится в худшем психическом и финансовом положении, чем во время опеки ее отца.

Фанатам также стало известно, что Бритни тратила более 1 миллиона долларов на каждую из своих ежемесячных поездок на отдых, например, на Французскую Полинезию и Гавайи. Это, наряду с другими факторами, заставило некоторых предположить, что ей может грозить банкротство, несмотря на ее состояние в 60 миллионов долларов.

В целом, финансовое положение Бритни Спирс остается сложным. Хотя она заработала значительную сумму денег в 2023 году, у нее также есть тенденция к чрезмерным расходам. Если она не будет осторожна, ей может грозить финансовый кризис в будущем.